Die ARD beendet die Live-Übertragungen der Bambi-Galas.

Wie der Sender in Köln bestätigte, wird die Zusammenarbeit mit dem Verlagshaus Hubert Burda Media nicht fortgeführt. "Der Vertrag ist 2019 ausgelaufen; in der ARD gab es ein Votum, keinen neuen Vertrag zu schließen", erklärte der ARD-Koordinator Unterhaltung, Thomas Schreiber.



Das Unternehmen Burda erklärte auf seiner Website, die Zukunft des Preises werde neu gestaltet. Gerade im vergangenen Jahr habe die Preisvergabe gezeigt, dass "Bambi" journalistische Unterhaltung erfolgreich mit einer publizistischen, gesellschaftspolitischen Haltung verbinde. 2019 waren insbesondere Frauen ausgezeichnet worden, unter anderem die belgische Königin Mathilde, die Sängerin Sarah Connor und die Schauspielerin Naomi Watts. Die Verleihung erzielte nach Angaben des Verlags mehr als sieben Milliarden Medienkontakte, darunter waren 3,46 Millionen ARD-Fernsehzuschauer.



Der Preis wurde 1948 gegründet und war ursprünglich ein reiner Filmpreis. Seit 1984 wird er Persönlichkeiten aus Film, Fernsehen, Sport und Gesellschaft verliehen. Im Jahr 2011 war die Verleihung eines "Bambi" an den Rapper Bushido wegen dessen frauen- und schwulenfeindlicher Texte stark kritisiert worden.