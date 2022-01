Boris Johnson mit Maske kommt aus der Haustüre der Downing Street Nr. 10 (dpa/Kirsty Wigglesworth)

So gelte ab Donnerstag nächster Woche keine Maskenpflicht mehr, erklärte Johnson. Auch im Homeoffice müsse dann nicht mehr gearbeitet werden. Zudem gehe er davon aus, dass die Regeln zur Selbstisolierung bei Infektionen zwar wie geplant noch bis März in Kraft blieben, dann aber hinfällig würden. In Großbritannien sehen Experten den Höhepunkt der Omikron-Welle überschritten. Daher seien die Lockerungen vertretbar, erklärte Johnson.

Kritiker werfen dem Premierminister vor, er wolle mit seinen Vorhaben von den umstrittenen Partys an seinem Amtssitz wärend des Lockdowns ablenken. Johnson steht deshalb auch innerhalb seiner Konservativen Partei, den Tories, unter Druck.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

In unserem Nachrichtenblog finden Sie einen regelmäßig aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen. Lesen Sie auch:

Diese Nachricht wurde am 19.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.