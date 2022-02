Der britische Premierminister Boris Johnson (ASSOCIATED PRESS | Adrian Dennis)

Der Regierungschef spiele eine aktive Rolle bei der Suche nach Lösungen in dem zugespitzten Konflikt, sagte ein Sprecher in London. Man sei interessiert daran zu erfahren, was Präsident Selenskyi von Großbritannien und anderen Verbündeten erwarte, damit man weiter zusammenarbeiten könne.

Morgen will Johnson ein Telefonat mit dem russischen Präsidenten Putin nachholen, dass er gestern verschoben hatte, um sich im Parlament den Fragen der Abgeordneten zur "Partygate-Affäre" zu stellen.

