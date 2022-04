Das Parlament in Pakistan hat Premierminister Imran Khan abgesetzt. (picture alliance / ZUMAPRESS.com | PPI)

In einem Misstrauensvotum stimmten 174 von 342 Abgeordneten gegen Regierungschef Khan, wie der Parlamentsvorsitzende in der Hauptstadt Islamabad mitteilte. Eine Allianz von Oppositionspolitikern hatte die Abstimmung vorangetrieben. Sie werfen Khan schlechte Regierungsführung und Inkompetenz in Wirtschaftsfragen vor. Zuletzt waren die Preise für Lebensmittel und Energie in dem südasiatischen Land stark gestiegen.

Als Favorit für den Posten des Premierministers gilt der Chef der oppositionellen muslimisch-konservativen Partei, Sharif. Die Neuwahl soll bereits am Montag stattfinden.

Diese Nachricht wurde am 10.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.