Trainer Jürgen Klopp und der FC Liverpool haben mit einem 1:0-Sieg bei Norwich City einen weiteren Schritt in Richtung Meisterschaft getan.

Der souveräne Tabellenführer tat sich gegen das ebenfalls von einem Deutschen - Daniel Farke - trainierte Norwich allerdings schwer. Der eingewechselte Sadio Mané sorgte in der 78. Minute für den 17. Liga-Sieg in Serie.



In der Tabelle hat Liverpool nun 76 Punkte auf dem Konto und damit einen Vorsprung von bereits 25 Punkten vor dem Tabellenzweiten Manchester City. Dieser kann am Mittwoch den Rückstand mit einem Sieg gegen West Ham United zumindest wieder etwas verkürzen.



Farke rangiert mit Norwich mit nur 18 Punkten auf Platz 20.