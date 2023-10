Großbritanniens Premier Sunak will Alter für Tabakkonsum erhöhen. (dpa / picture-alliance / Rolf Kremming )

Ein von ihm vorgeschlagener Gesetzentwurf sieht vor, den Verkauf von Tabakwaren ab dem 1. Januar an 2009 Geborene zu verbieten. Zudem soll das Mindestalter fürs Rauchen jedes Jahr um ein Jahr angehoben werden. Sunak sagte beim Parteitag der Tories in Manchester, auf diese Weise würde erreicht, dass Jugendliche, die heute 14 Jahre alt seien, in Großbritannien niemals legal eine Zigarette kaufen könnten. Auch der Konsum von E-Zigaretten soll stärker begrenzt werden, um vor allem junge Menschen zu schützen.

Neuseeland hat bereits ein ähnliches Gesetz auf den Weg gebracht.

Diese Nachricht wurde am 04.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.