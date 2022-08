Die kanadische Juristin Michelle O'Bonsawin, die als erste Vertreterin der indigenen Bevölkerung als Richterin an den Obersten Gerichtshof berufen worden ist. (AFP / HANDOUT)

Trudeau sagte, Michelle O'Bonsawin steuere unschätzbare Kenntnisse für das höchste Gericht des Landes bei. Die Juristin gehört seit 2017 dem Obersten Gerichtshof im Bundesstaat Ontario an und ist auf Gesundheitsthemen und Menschenrechte spezialisiert. Justizminister Lametti nannte ihre Ernennung einen historischen Moment.

Die Berufung fällt in einer Zeit, in der Kanada versucht, die in der Vergangenheit begangenen Verbrechen an der indigenen Bevölkerung aufzuarbeiten und sich um Wiedergutmachung bemüht.

Diese Nachricht wurde am 20.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.