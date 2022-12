Die Überschwemmungen in Pakistan sind die bislang schlimmste Klimakatastrophe des Jahres 2022. (AFP / Fida Hussain)

Benötigt würden Lebensmittel, Zelte und andere humanitäre Hilfe, damit die Menschen den Winter überstünden, sagte Sharif bei einem Besuch in der Provinz Sindh. In einigen Regionen sei bereits Schnee gefallen. Es sei keine Zeit, die für den 9. Januar in Genf geplante internationale Geberkonferenz abzuwarten.

Das von ungewöhnlich großen Monsun-Niederschlagsmengen Mitte Juni ausgelöste Hochwasser hatte ein Drittel Pakistans bedeckt. Die Ernten wurden größtenteils vernichtet. 2,2 Millionen Wohnungen wurden zerstört. Rund 1.800 Menschen kamen ums Leben.

Diese Nachricht wurde am 21.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.