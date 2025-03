Mark Carney ist erst seit zwei Wochen Premier und hat nun den Weg für vorgezogene Neuwahlen geebnet. (Imago / Zuma Press / Justin Tang)

Premierminister Carney beantragte die Auflösung des Parlaments bei Generalgouverneurin Simon. Sie fungiert als Vertreterin des Staatsoberhauptes, des britischen Königs Charles. Carneys Liberale Partei hatte in Umfragen zuletzt wieder Boden gut gemacht gegen die lange führenden Konservativen. Kanada sieht sich derzeit einem Konflikt mit den USA ausgesetzt. Präsident Trump drohte wiederholt mit weiter steigenden Zöllen. Zudem sprach er sich mehrfach für einen Beitritt zu den Vereinigten Staaten aus, was eine breite Mehrheit in der kanadischen Bevölkerung ablehnt. Carney hatte das Amt des Premierministers erst kürzlich von seinem Vorgänger Trudeau übernommen.

Seine Liberalen verfügen derzeit im Parlament nicht über eine Mehrheit und sind seit Jahren auf die Unterstützung anderer Parteien angewiesen.

Diese Nachricht wurde am 24.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.