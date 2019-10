Der britische Premierminister Johnson will sein Land ohne Abkommen Ende des Monats aus der EU führen, sollten Gespräche mit Brüssel über seine jüngsten Vorschläge nicht zu einem neuen Abkommen führen.

Das machte Johnson in seiner Rede zum Abschluss des Tory-Parteitags in Manchester erneut deutlich. Noch im Laufe des Tages würden Brüssel die Pläne präsentiert. Zum Streit über Grenzkontrollen zwischen dem EU-Mitglied Irland und der britischen Provinz Nordirland sagte Johnson lediglich, es werde unter keinen Umständen Kontrollstellen an oder nahe der Grenze geben. Einzelheiten nannte er nicht.



Nach Berichten des "Telegraph" plant der Premier eine Übergangslösung für Nordirland. Demnach soll die britische Provinz bis mindestens 2025 im EU-Binnenmarkt verbleiben, jedoch Teil einer Zollunion mit dem übrigen Großbritannien sein. Warenkontrollen sollten abseits der Grenze stattfinden, minimal sein und keine neue Infrastruktur erfordern. Brüssel und Irland lehnen die Wiedereinführung von Grenzkontrollen strikt ab. Am Nachmittag ist ein Telefonat zwischen Johnson und Kommissionspräsident Juncker geplant. Anschließend will Juncker die EU-Staaten und das Europaparlament informieren.