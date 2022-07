London

Premierminister Johnson lehnt Rücktritt ab

Großbritanniens Premierminister Johnson sieht trotz zahlreicher Rücktritte in seiner Regierung keine Veranlassung, sein Amt niederzulegen. In einer Fragestunde des Parlaments in London sagte Johnson, in einer Krise sei es nicht Aufgabe einer Führung, wegzulaufen. Er wolle die von ihm angestrebten politischen Ziele erreichen. Der zurückgetretene Gesundheitsminister Javid rief derweil zum Sturz des Premiers auf.

06.07.2022