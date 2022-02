In Kanada haben Trucker eine wichtige Brücke in die USA blockiert. Ein Gericht hat nun entschieden, dass die Blockade beendet werden muss. (dpa-Bildfunk / AP)

Wenn die Demonstranten gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung nicht nach Hause gingen, werde die Polizei immer stärker eingreifen, sagte Trudeau in Ottawa. Die Blockaden seien illegal. Jede Maßnahme sei möglich, der Einsatz des Militärs allerdings das letzte Mittel. Zuvor hatte ein Gericht angeordnet, dass die Blockade der Ambassador-Brücke an der Grenze zu den USA beendet werden muss. Die Lastwagenfahrer unterbrechen so den Warenverkehr zwischen beiden Ländern. Auch in Ottawa gibt es Proteste und Blockaden. Dort forderte die Polizei inzwischen Verstärkung an, um die Zahl ihrer Einsatzkräfte auf nahezu 4.000 zu verdoppeln.

Nach dem Vorbild der Aktionen in Kanada haben sich auch in Frankreich Konvois gebildet. Mehrere Tausend Polizisten sind im Einsatz, um zu verhindern, dass die aus mehreren Städten kommenden rund 2.500 Fahrzeuge bis nach Paris vordringen.

