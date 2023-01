Neuseeland

Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern, Archivbild (imago / Xinhua / Guo Lei)

Sie habe nicht genug Kraft für eine weitere Amtszeit, erklärte sie. Ardern war 2017 zur Regierungschefin gewählt worden. Bei der Parlamentswahl im Oktober 2020 wurde sie in diesem Amt bestätigt.

Die Politikerin machte vor allem durch ihr sensibles Krisenmanagement von sich reden. Dies galt unter anderem für Neuseelands Weg durch die Corona-Pandemie. Auch für ihre Reaktion auf den Terroranschlag im März 2019 auf zwei Moscheen in Christchurch mit 51 Toten erntete Ardern viel Anerkennung. Damals hielt sie eine bewegende Rede und trug ein Kopftuch, um der muslimischen Gemeinschaft auf der ganzen Welt ihre Solidarität zu bekunden.

Bereits am Sonntag soll über Arderns Nachfolge an der Spitze der Labour-Partei entschieden werden. Am 14. Oktober findet die Parlamentswahl statt.

Diese Nachricht wurde am 19.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.