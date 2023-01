Neuseeland

Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern, Archivbild (imago / Xinhua / Guo Lei)

Sie erklärte, sie habe nicht mehr genug Kraft und wolle ihr Amt spätestens am 7. Februar abgeben. Bereits am Sonntag soll über Arderns Nachfolge an der Spitze der Labour-Partei entschieden werden. Am 14. Oktober findet die Parlamentswahl statt.

Ardern war erstmals 2017 zur Regierungschefin gewählt worden. 2020 wurde sie bestätigt. In die Amtszeit der 42-Jährigen fielen die Terroranschläge auf zwei Moscheen in Christchurch, Erdbeben, politische und wirtschaftliche Krisen sowie die Corona-Pandemie.

Diese Nachricht wurde am 19.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.