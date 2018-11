Das britische Kabinett hat dem Entwurf für das Brexit-Abkommen mit der EU zugestimmt.

Das teite Premierministerin May nach einer fünfstündigen Kabinettssitzung in London mit. Es sei eine schwere Entscheidung gewesen, vor allem mit Blick auf die umstrittene Frage der Grenzkontrollen zwischen Irland und Nordirland. Eine ausführliche Erklärung Mays ist für morgen geplant. Die Vereinbarung muss auch vom Parlament gebilligt werden. May hatte heute vor den Abgeordneten um Zustimmung geworben. Mehrere konservative Parlamentarier hatten von inakzeptablen Kompromissen gesprochen.



In Brüssel informierte die EU-Kommission die Botschafter der Mitgliedsstaaten über die Vereinbarung mit Großbritannien. EU-Chefunterhändler Barnier will sich noch im Laufe des Abends äußern.