In der Europäischen Union sollen sogenannte "Whistleblower", also Informanten mit spezifischem Wissen, künftig besser geschützt werden.

In Straßburg einigten sich Unterhändler des Europaparlaments und der EU-Staaten in der Nacht auf Mindeststandards zur Absicherung solcher Informanten. Wie die Verhandlungsführerin des Parlaments, Rozière, weiter mitteilte, können "Whistleblower" künftig auch wählen, ob sie sich zuerst an eine Meldestelle etwa im eigenen Unternehmen oder direkt an die Öffentlichkeit wenden wollen. Über diesen Punkt war in den Verhandlungen länger gestritten worden. Mit Hilfe von Informanten waren beispielsweise das Facebook-Datenleck oder die Steuertricks im Rahmen der "Panama Papers" bekannt geworden.