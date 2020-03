Die US-Regierung schränkt die Arbeitsmöglichkeiten chinesischer Medien in Washington ein.

Dies sei eine Reaktion auf die Einschüchterung ausländischer Journalisten in der Volksrepublik, erklärte Außenminister Pompeo. So werden in den US-Korrespondentenbüros chinesischer Staatsmedien künftig insgesamt nur noch 100 Mitarbeiter zugelassen statt bisher 160. Betroffen sind die Nachrichtenagentur Xinhua, die Zeitung "China Daily" sowie der chinesische Staatsrundfunk.