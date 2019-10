Bundesbehörden haben in den vergangenen Jahren mehr als 200.000 Euro für Anwaltskosten ausgegeben, um die Herausgabe von Informationen an die Presse abzuwenden.

Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Linken-Fraktion im Bundestag hervor. Demnach wurden in den Jahren 2013 bis 2018 Rechtsanwaltskanzleien zur Abwehr von Presseauskunftsansprüchen beauftragt. Dabei habe sich der niedrigste Stundensatz in einer Honorarvereinbarung auf 250 Euro belaufen und der höchste auf 380 Euro.



Von den in der Anfrage gelisteten Ministerien und Ämtern fielen drei besonders ins Gewicht: Das Bundesamt für Verfassungsschutz hatte rund 74.000 Euro Aufwendungen, die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben knapp 49.000 Euro und das Bundesverkehrsministerium knapp 35.000 Euro. Das Auswärtige Amt zahlte knapp 20.000 Euro. In der Antwort waren nicht zu allen Ministerien Daten darüber zu finden, wie viel sie dafür zahlten, mit juristischer Deckung die Herausgabe sensibler Informationen an die Öffentlichkeit zu verweigern. Somit ist ein Gesamtüberblick zu allen Bundesbehörden aus dem Dokument nicht ersichtlich.



Der Deutsche Journalisten-Verband kritisierte das Ausmaß, in dem Gelder aus Steuermitteln an Anwaltskanzleien flössen. Es sei skandalös, dass Bundesbehörden Medienanwälte mit Stundensätzen von bis zu 380 Euro reich machten, um für sie unbequeme Fragen von Journalistinnen und Journalisten abzuwehren, sagte der Bundesvorsitzende Überall. Er erinnerte in dem Zusammenhang daran, dass seit Jahren die Forderung nach einem Presseauskunftsgesetz für Bundesbehörden im Raum stehe. Es sei höchste Zeit, dass die Bundesregierung endlich dieses Gesetz in Angriff nehme, wie es der Koalitionsvertrag vorsehe.