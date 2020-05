Bundesaußenminister Maas hat die Bedeutung des unabhängigen Journalismus in der Corona-Krise betont.

Die Aufgabe, die Öffentlichkeit mit verlässlichen Informationen von hoher Qualität zu versorgen, sei seit dem Ausbruch von Covid-19 noch wichtiger geworden. Die freie Presse sei von ausschlaggebener Bedeutung in der Pandemie, denn nur wenn die Öffentlichkeit fortwährend informiert werde, könne eine weitere Ausbreitung des Virus verhindert werden, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung

von Maas und seinen Amtskollegen aus Frankreich, Großbritannien und den Niederlanden zum morgigen internationalen Tag der Pressefreiheit.



Der EU-Außenbeauftragte Borrell betonte, es sei sehr bedenklich, dass die Covid-19-Pandemie in einigen Ländern als Vorwand benutzt werde, um der Pressefreiheit unzulässige Beschränkungen aufzuerlegen.