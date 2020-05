Bundesaußenminister Maas hat die Bedeutung des unabhängigen Journalismus in der Corona-Krise betont.

Die Aufgabe, die Öffentlichkeit mit verlässlichen Informationen von hoher Qualität zu versorgen, sei seit dem Ausbruch von Covid-19 noch wichtiger geworden. Nur wenn die Öffentlichkeit fortwährend informiert werde, könne eine weitere Ausbreitung des Virus verhindert werden.



Die Europäische Union warnte vor Einschränkungen von Journalistinnen und Journalisten in der Corona-Krise. Es sei sehr bedenklich, dass die Covid-19-Pandemie in einigen Ländern als Vorwand benutzt werde, um der Pressefreiheit unzulässige Beschränkungen aufzuerlegen, heißt es in einer Erklärung, die der EU-Außenbeauftragte Borrell veröffentlichte. Er betonte, in Zeiten der Unsicherheit sei der Zugang zu zuverlässiger und faktengeprüfter Information unverzichtbar.