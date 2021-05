EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat mehr Einsatz für unabhängige Medien sowie den Schutz von Journalistinnen und Journalisten gefordert.

Auch in der EU dürfe die Pressefreiheit nicht "als selbstverständlich angesehen" werden, erklärte von der Leyen zum heutigen "internationalen Tag der Pressefreiheit. Daran sei man in letzter Zeit schmerzlich erinnert worden. Demokratie ohne freie und unabhängige Medien könne nicht funktionieren. In der EU stehen einige Mitgliedsstaaten in der Kritik, weil sie in den vergangenen Jahren die Medienfreiheit eingeschränkt haben. Die EU-Kommission hatte im März ausdrücklich Ungarn, Polen und Slowenien in dieser Frage kritisiert.

