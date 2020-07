Der zu einer Gefängnisstrafe verurteilte Journalist Deniz Yücel hat der türkischen Justiz schwere Vorwürfe gemacht.

Er sprach im Deutschlandfunk Kultur von einer Reihe von Skandalen in dem Verfahren gegen ihn. Dieser langen Kette von Unrecht habe das Gericht mit seinem Urteil noch einen weiteren Skandal hinzugefügt. Yücel betonte, das Gericht hätte ihn freisprechen müssen, nachdem das türkische Verfassungsgericht seine Untersuchungshaft für rechtswidrig erklärt hatte. Zudem seien gleich nach dem Urteil neue Strafverfahren gegen ihn eingeleitet worden. Vor allem deshalb habe ihn das Urteil "mehr aufgewühlt, als ich vermutet hatte", sagte der Journalist. Hoffnung, dass Präsident Erdogan und seine Partei AKP zu ihrem anfänglichen Reformkurs zurückkehren werden, hat er nicht: Im Gegenteil, das Regime werde immer irrationaler, immer härter und brutaler. Das autoritäre System werde sich immer weiter verfestigen, so Yücel.



Die deutsche Schriftstellervereinigung PEN-Zentrum kritisierte die Verurteilung Yücels. Er habe kein Verbrechen begangen, sondern sei seiner Arbeit als Journalist nachgegangen, heißt es in einer Erklärung von PEN-Vizepräsident Nestmeyer. Die Autorenvereinigung versichere Deniz Yücel ihre uneingeschränkte Solidarität.