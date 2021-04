Bundesgesundheitsminister Spahn fordert einen härteren Lockdown, um die dritte Corona-Infektionswelle zu brechen.

Der CDU-Politiker sagte bei einer Pressekonferenz in Berlin, die sozialen Kontakte müssten eingeschränkt werden, notfalls auch mit nächtlichen Ausgangssperren. Es würden schon wieder fast 4.500 Menschen auf Intensivstationen behandelt. Wenn es so weitergehe, werde es zu viel für das Gesundheitssystem. Spahn betonte, es gehe darum, Menschenleben zu schützen. Außerdem dürfe man nicht vergessen, dass durch die Spätfolgen von Corona-Infektionen, das sogenannte Long Covid, großes Leid entstehe.



Der Präsident des Robert Koch-Instituts, Wieler, verwies darauf, dass nach den Osterfeiertagen erst ab Mitte nächster Woche wieder verlässliche Zahlen zu erwarten seien. Entscheidend sei aber die Entwicklung in den Krankenhäusern, die zeige, dass die Lage sehr ernst sei. Immer mehr und zunehmend jüngere Menschen müssten mit schweren Atemwegserkrankungen behandelt werden. Die Intensivstationen füllten sich rasant, so Wieler.

Diese Nachricht wurde am 09.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.