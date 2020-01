Die Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern wird ab morgen in ihren Pressemitteilungen grundsätzlich die Nationalität von Tatverdächtigen nennen.

Die Staatsangehörigkeit werde wertungsfrei und neutral aufgeführt, teilte das Schweriner Innenministerium mit. Grundsätzlich werde ab Februar die Staatsangehörigkeit von allen Beteiligten genannt, sofern sie der Polizei bekannt sei. Innenminister Caffier von der CDU betonte, dem Gleichheitsgrundsatz folgend schließe das die deutsche Nationalität mit ein. "Gerade bei Straftaten, an denen Migranten beteiligt sind, wird oft der haltlose Vorwurf erhoben, Behörden verheimlichten bewusst die Herkunft der Tatverdächtigen", führte Caffer aus. Er habe sich gemeinsam mit der Landespolizei für diese Verfahrensweise entschlossen, da die unterschiedlichen Sichtweisen in den Bundesländern leider nicht zu einer einheitlichen Regelung geführt hätten. Nach Caffiers Angaben orientiert sich Mecklenburg-Vorpommern bei seinem Vorgehen an Bundesländern wie Hamburg und Brandenburg.



Laut Pressekodex soll die Zugehörigkeit von Verdächtigen oder Tätern zu ethnischen, religiösen oder anderen Minderheiten in der Regel nicht erwähnt werden, es sei denn, es besteht ein begründetes öffentliches Interesse. Besonders zu beachten sei, dass die Erwähnung Vorurteile gegenüber Minderheiten schüren könnte, heißt es.