Anwälte, die unliebsame Berichterstattung über ihre Mandanten verhindern wollen, haben weniger Erfolg als noch vor ein paar Jahren.

Zu diesem Ergebnis kommt eine gemeinsame Untersuchung der Gesellschaft für Freiheitsrechte und der Otto-Brenner-Stiftung. Der Journalist Daniel Moßbrucker, Mitautor der Studie, sagte im Deutschlandfunk in der Sendung @mediasres, entsprechende Schreiben im Vorfeld einer Veröffentlichung blieben häufig wirkungslos. Vor allem investigativ arbeitende Reporterinnen und Reporter ließen sich nicht abschrecken. Zur Wirkungslosigkeit trage der Umstand bei, dass den Drohungen in den Schreiben meistens nichts mehr nachkomme.



Die Warnungen der Anwälte entfalteten größtenteils nur noch bei unerfahrenen oder freien Journalisten ihre beabsichtigte Wirkung. Lediglich der Boulevardjournalimus reagiere noch häufig wie gewünscht auf die Schreiben, erklärte Moßbrucker. Die in dieser Nische arbeitenden Redaktionen wögen allerdings nur ab, ob es sich lohne, eine Berichterstattung wirtschaftlich in Kauf zu nehmen.

Hintergrundgespräche werden angeboten

Nach Ansicht Moßbruckers haben die Kanzleien inzwischen erkannt, dass ihr Vorgehen in den meisten Fällen eine Berichterstattung nicht verhindert. Aus diesem Grund seien sie dazu übergegangen, den recherchierenden Journalistinnen und Journalisten Hintergrundgespräche anzubieten. Moßbrucker: "Ganz nach dem Motto: Wenn wir schon die Berichte nicht verhindern können, dann wollen wir zumindest unseren Dreh reinbringen."



In sogenannten presserechtlichen Informationsschreiben wenden sich Anwälte noch vor Veröffentlichung einer möglichen Berichterstattung an Redaktionen und Journalisten und drohen mit rechtlichen Schreitten, falls rechtswidrige Informationen über ihre Mandanten publiziert werden.