Bund und Länder haben sich auf neue Corona-Regeln verständigt. Der Kölner Stadt-Anzeiger hält die Vereinbarungen für einen Sieg der Vernunft, während die Allgemeine Zeitung aus Mainz findet, Bund und Länder seien eine schlüssige Antwort schuldig geblieben. Unser Blick in die Zeitungen.

Die AUGSBURGER ALLGEMEINE schreibt: „Das Ergebnis der Beratungen über den weiteren Kampf gegen Corona ist eine Enttäuschung. Denn die Regierenden haben den Flickenteppich an Maßnahmen noch größer gemacht. Von einheitlichen Regeln, wie sie sich viele Menschen ersehnen, ist Deutschland weit entfernt.“



Ähnlich sieht es die ALLGEMEINE ZEITUNG aus Mainz: "Am Ende sind die Ministerpräsidenten und die Bundesregierung eine schlüssige Antwort schuldig geblieben. Wahrscheinlich auch, weil nicht klar genug herausgearbeitet worden ist, was die eigentlichen Treiber des Infektionsgeschehens sind: Es sind ja nicht die Reiserückkehrer oder die jungen Leute. Es sind die uneinsichtigen Partygemeinden - ob am Ballermann, auf dem Frankfurter Opernplatz oder im privaten Umfeld. Und es sind zu einem wesentlichen Anteil migrantische Reiserückkehrer, die einmal im Jahr in ihre Heimatländer aufbrechen."



Der KÖLNER STADT-ANZEIGER sieht das anders: "Die Vereinbarungen sind in weiten Teilen ein Sieg der Vernunft. Bei der Bekämpfung der Pandemie ist ein einheitliches Vorgehen kein Wert an sich. Im Gegenteil, für die Akzeptanz der Maßnahmen ist es wichtig, dass sie angemessen sind. Länder mit hohen Infektionszahlen müssen anders vorgehen als Länder, in denen es vergleichsweise wenige Corona-Fälle gibt."



Die MITTELDEUTSCHE ZEITUNG aus Halle kommentiert den Alleingang von Sachsen-Anhalt, das Masken-Verweigerern als einziges Bundesland kein Bußgeld von mindestens 50 Euro zumuten will: "Ministerpräsident Haseloff hat den sachsen-anhaltischen Sonderweg mit Blick auf Bus und Bahn sonderbar begründet: 'Weil jemand ohne Maske bei uns gar nicht mitfahren darf, brauchen wir auch kein Bußgeld.' Denkt man diese Logik weiter, dann müssten bald die Gefängnisse leer sein. Wofür braucht man überhaupt Haftstrafen? Straftaten zu begehen, das ist schließlich verboten."



Die BADISCHE ZEITUNG aus Freiburg blickt auf die Regelungen für Reiserückkehrer: "Reisen in ein Risikogebiet ohne zwingenden Grund ist hochgradig unvernünftig. Dass danach nun eine strikte Quarantäne fällig und vor allem ein damit verbundener Einkommensverlust nicht mehr ausgeglichen werden soll, mag die Einsicht Einzelner fördern. Gut so."



In der PFORZHEIMER ZEITUNG heißt es: "Am schwierigsten sind die Beschlüsse für die Reisebranche. Eine 14-tägige Quarantänepflicht nach jedem Besuch in einem Risikogebiet macht - auch wenn sie nach fünf Tagen durch einen Test aufgehoben werden kann - diesen Sektor kaputt. Denn auch Nicht-Risikogebiete können diesen Status schnell bekommen, wie gerade Paris. So kann keiner mehr planen."



Die RHEIN-ZEITUNG aus Koblenz meint: "Das unterschiedliche Vorgehen bei Tests für Reiserückkehrer zeugt davon, dass es noch immer keine echte Einigkeit der Länder gibt, die sie selbst zuletzt so stark beschworen. Immerhin soll künftig auch in der Bahn konsequent gegen Maskenverweigerer vorgegangen werden. Gut ist es auch, dass es keine Lohnfortzahlung mehr gibt, wenn man wissentlich in ein Risikogebiet reist und hinterher in Quarantäne muss. Denn dafür hätte am Ende der Steuerzahler aufkommen müssen."



Die MÄRKISCHE ODERZEITUNG aus Frankfurt/Oder kommentiert die Uneinigkeit der Bundesländer bei der Teilnehmerzahl bei Feiern: "Angehende Hochzeits-Paare dürften aufgeatmet haben, dass sich die Kanzlerin mit der Idee, den Kreis von Feiernden bundesweit auf 50 zu begrenzen, nicht durchsetzen konnte. Allerdings: In dem Papier von Bund und Ländern steht ausdrücklich auch, dass es je nach Infektionsgeschehen regional sehr wohl eine Absenkung der Teilnehmerzahl geben kann. Und dieses Infektionsgeschehen wird aktuell auch dadurch getrieben, dass Tausende nicht darauf verzichten mochten, den Sommer mit viel Party ohne Abstand, ohne Maske zu verbringen."