Wegen des Verdachts der schweren Steuerhinterziehung wurden die Geschäftsräume des Deutschen Fußball-Bundes und Privatwohnungen von DFB-Verantwortlichen durchsucht. Die Rheinpfalz findet die Spartricks des DFB "asozial", während die FAZ titelt „Typisch DFB." Unser Blick in die Zeitungen.

"Es stellen sich viele Fragen", schreibt die NEUE OSNABRÜCKER ZEITUNG. "Sollten die Vorwürfe zutreffen, lautet eine der größten: Warum macht man das? Persönlich haben sich die Beteiligten wohl kaum bereichert. Ist es also eine derartige Hybris des Unantastbaren? Oder verliert man im Geflecht der vielen Geschäftsbeziehungen irgendwann den Überblick?"



Der WESER-KURIER aus Bremen meint zum DFB: "Ein Präsident stolperte über die WM-Affäre, der nächste über eine Luxus-Uhr. Unter dem jetzigen, Fritz Keller, reiste das Nationalteam während der Klimakrise per Flugzeug von Stuttgart ins benachbarte Basel. Offenbar lebt der DFB in einer eigenen Welt."



Die SÜDWEST-PRESSE Ulm sieht Handlungsbedarf für den amtierenden DFB-Präsidenten Keller: "Es wird Zeit, dass der bodenständige Geschäftsmann aus dem Männer-Bund einen seriös wirtschaftenden Verband macht, der sich an Recht und Ordnung hält. Dafür braucht es viel Input von außen - ob vom DFB selbst verpflichtet oder durch die Staatsanwaltschaften der Republik, das kann sich der Verband selbst aussuchen."



„Typisch DFB", titelt die FAZ und führt aus: "Der gemeine Sportfreund ist längst nicht mehr überrascht, wenn hunderte Beamte Geschäftsräume und Privatwohnungen ehemaliger und gegenwärtiger Spitzenfunktionäre durchsuchen. Im Fußball hat man sich daran gewöhnen müssen. Kein Jahr vergeht ohne Skandal, Betrugsvorwurf oder Prozess. Schon vor Ermittlungsergebnissen oder gar einem Urteil in der jüngsten Affäre werden sich Bürger bestätigt fühlen: typisch! Dieses schlechte Gefühl ist eine schwere Hypothek für den erst vor einem Jahr ins Amt gewählten Winzer und Gastronomen Fritz Keller. Er glaubt, mit der Kraft seiner Überzeugung die alten Geister im DFB aus dem Hause jagen zu können. Dazu bleibt ihm keine Zeit. Keller muss Stärke zeigen. Und wie ein Weinbauer schnell schneiden, wo Fäulnis gewachsen ist."



Im MÜNCHNER MERKUR heißt es: "Im sportlichen Bereich kann immer etwas misslingen, da lauert Unwägbarkeit. Geschäftlich seriös zu sein, liegt in der eigenen Hand. Der DFB scheitert daran seit Jahren."



Neben einer rechtlichen hat die Affäre auch eine moralische Ebene, betont die RHEINPFALZ aus Ludwigshafen: "Wenn ein Verband aus der öffentlichen Hand Jahr für Jahr etliche Millionen Euro als Unterstützung erhält, sind Spartricks sozial unverantwortlich. Exakter formuliert: Sie sind asozial."



"Sollten sich die aktuellen Vorwürfe bestätigen, geht es endgültig nicht mehr um Kavaliersdelikte wie eine geschenkte Uhr", betont die MITTELDEUTSCHE ZEITUNG aus Halle. "Steuerhinterziehung ist eine Straftat, die Geld- und Freiheitsstrafen bis zu zehn Jahren nach sich zieht. Mehr und mehr wird nun klar, dass der DFB zu lange in seinem eigenen Saft geschmort hat. Zu viel interne Postenzuschusterei, zu wenig Einflüsse von außen: Der Bodensatz, der sich so gebildet hat, kommt Stück für Stück an die Oberfläche. Was da wohl noch alles nach oben gespült wird?"

