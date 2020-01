Russlands Präsident Putin will die Verfassung seines Landes ändern. Der Kölner Stadtanzeiger vermutet, Putin wolle das politische System so umbauen, dass er es weiter kontrolliert, wenn er nicht mehr Staatschef ist. Die Badischen Neuesten Nachrichten finden, dass das Volk nicht wirklich ernst genommen wird. Unser Blick in die Zeitungen von morgen.

Das BADISCHE TAGBLATT aus Baden-Baden schreibt: "Bisher ist noch nicht absehbar, was die von Putin vorgeschlagenen Veränderungen bewirken sollten. Zu viel ist unausgegoren, zu viel wird bewusst im Ungefähren gelassen. Beobachter stochern im Nebel, und das ist so gewollt."



"Schon beginnt die Kaffeesatzleserei", beobachtet auch die PFORZHEIMER ZEITUNG: "Kritiker sagen, der Kreml-Chef will ewig im Amt bleiben. Viel wahrscheinlicher ist: Mit der Verfassungsänderung bereitet Putin seinen Abgang vor und stellt für den künftigen Präsidenten neue Spielregeln auf - er soll auf kleiner Flamme regieren."



Das sieht der KÖLNER STADT-ANZEIGER ähnlich: "Putin will Russlands politisches System so umbauen, dass er es weiter kontrolliert, wenn er einmal nicht mehr Staatschef ist. Deshalb scheint er wichtige Vollmachten des Präsidenten mitnehmen zu wollen, sobald er 2024 das Amt verlässt."



Die MITTELDEUTSCHE ZEITUNG aus Halle überlegt, warum nur kurz nach der Rede des Staatschefs der Ministerpräsident samt Regierung zurücktrat: "Medwedew hat durch Enthüllungen über seinen wundersamen Reichtum viel Unmut auf sich gezogen. Also holt Putin seinen Getreuen, der ihn von 2008 bis 2012 nominell als Präsidenten ersetzte, aus dem Rampenlicht."



Die VOLKSSTIMME aus Magdeburg glaubt, einen weiteren Grund zu kennen: "Der Sündenbock für die russische Wirtschaftsmisere ist gefunden: Die Regierung war's. Deshalb musste sie zurücktreten. Der Präsident hingegen denkt nicht an Demission. Er demonstriert viel mehr, dass er die Lage im Griff hat."



"Offensichtlich plant Putin nicht, nach Abschluss der Wahlperiode abermals mit Medwedew den Schreibtisch zu tauschen", interpretiert die LUDWIGSBURGER KREISZEITUNG: "Möglich, dass er im Rahmen der angekündigten Verfassungsänderung die Begrenzung für das Präsidentenamt auf zwei Amtszeiten am Stück aufheben lässt, um sich gar nicht erst die Mühe machen zu müssen, für eine Übergangszeit erneut eine Marionette in den Kreml zu schicken."



"Medwedew bleibt Putin bis zur Selbstaufgabe treu", vermutet die NORDWEST-ZEITUNG aus Oldenburg: "Der in Russland als 'Liliputin' verspottete Regierungschef ist nun das weich fallende Bauernopfer für den Präsidenten, von dem er schon immer abhing. Putin verstand es geschickt, mit seiner auf Nationalstolz begründeten Außenpolitik zu glänzen und die innenpolitischen Misserfolge seiner Regierung anzulasten."



Die HANNOVERSCHE ALLGEMEINE ZEITUNG sieht eine regelrechte Degradierung Medwedews: "Plötzlich bietet Putin dem alten Freund nichts Besseres mehr an als die Position eines 'stellvertretenden Sicherheitsratschefs', einen Job, den es bislang nie gegeben hat. Noch schlimmer ist es für Medwedew, dass er nun durch den bisherigen Chef der Steuerbehörde, Michail Mischustin, ersetzt wird, eine unbekannte Figur, noch viel blasser als Medwedew selbst."



"Der Rücktritt zeigt auch, wie es um die erklärte Demokratisierung bestellt ist", monieren die BADISCHEN NEUESTEN NACHRICHTEN aus Karlsruhe: "Die reine Technokratenlösung bei der Bestimmung des neuen Ministerpräsidenten offenbart die Tatsache, dass das Volk nicht wirklich ernst genommen wird."