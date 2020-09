Die Bundesregierung hat angekündigt, mehr als 1.500 Flüchtlinge von den griechischen Inseln aufzunehmen. "Wenn abgebrannte Lager dazu führen, dass alle Insassen ungeachtet der gültigen Verfahren nach Mitteleuropa gebracht werden, brennen bald noch mehr Hotspots", befürchtet die Neue Presse, während die Nordwest Presse glaubt: "Würde Moria jetzt in Richtung Mitteleuropa geleert, wäre es schnell wieder voll."

Die SÜDDEUTSCHE ZEITUNG hält dazu fest: "Niemand, der auch nur noch ein Fünkchen Herz – und auch Verstand – hat, dürfte ernsthaft daran zweifeln, dass die Menschen, die auf der Flucht vor den Flammen in Moria gestrandet sind, schnellstmöglich in Sicherheit gebracht werden müssen."



Die NÜRNBERGER NACHRICHTEN halten es für richtig, dass die Bundesregierung nicht so viele Menschen nach Deutschland geholt hat, wie die Kommunen vorgeschlagen hatten: „Dann würde der Bund keine Asylpolitik im eigentlichen Sinne mehr betreiben, sondern nur noch vollstrecken, was ihm Städte und Kreise vorgeben. Es wäre die Preisgabe einer gesamtheitlichen Migrationspolitik. Damit kein Missverständnis entsteht: Es ist ehrenhaft und wertvoll, wenn Kommunen sich anbieten, aber der Bund muss in dieser Frage die Hoheit behalten."



Die NORDWEST-PRESSE sieht den Kompromiss dagegen skeptisch: "Der Moria-Beschluss der Bundesregierung mag des Deutschen tugendhaftes Herz beruhigen, politisch ist er ein Fehler. Würde Moria jetzt in Richtung Mitteleuropa geleert, wäre es schnell wieder voll."



Die NEUE PRESSE aus Coburg befürchtet: "Wenn abgebrannte Lager dazu führen, dass alle Insassen ungeachtet der gültigen Verfahren nach Mitteleuropa gebracht werden, brennen bald noch mehr Hotspots."



Auch der WESER-KURIER aus Bremen befasst sich mit der Außenwirkung der Ankündigung: "In Ungarn, Polen, Österreich und der Tschechischen Republik wird weiter versucht, mit einem strikten Nein eine solidarisch getragene Asyl- und Migrationspolitik in der Europäischen Union zu boykottieren. Es gehört nicht viel Phantasie dazu, sich die Reflexe der Verantwortlichen in Budapest, Warschau, Wien oder Prag auf die Entscheidung der Bundesregierung auszumalen. Das Motto 'Es reicht, auf Zeit zu spielen, dann wird Berlin schon den Druck aus dem Kessel nehmen', ist zwar zynisch – aber wirksam."



Die FREIE PRESSE aus Chemnitz überlegt, wie eine Reform des EU-Asylrechts praktisch aussehen könnte: "Der Gedanke einer ‚flexiblen Solidarität‘ mit der Möglichkeit, statt Asylbewerber aufzunehmen an anderer Stelle mehr Engagement zu zeigen, wird in Brüssel hoch gehandelt. Wer partout keine Flüchtlinge aufnehmen will, der zahlt eben. Das Geld aus Prag, Budapest oder Wien würde dann für den strikten Außengrenzschutz eingesetzt. Wenn sich die EU-Mitglieder der Herausforderung nicht endlich stellen, dann ist die EU über kurz oder lang so gut wie erledigt."



Die FRANKFURTER RUNDSCHAU übt scharfe Kritik am Vorgehen der griechischen Regierung: "Athen verfolgt eine brutale, gewaltsame Politik der Abschreckung – an seinen Land- und Seegrenzen ebenso wie in den Lagern. Es will nach innen wie nach außen Stärke signalisieren – indem es die Schwächsten demütigt und gefährdet. Brüssel und Berlin haben das fünf Jahre lang geschehen lassen und sich zu Komplizen einer rechtswidrigen Politik gemacht. Daran ändert auch die Absicht nichts, Flüchtlinge aus Griechenland aufzunehmen."

Diese Nachricht wurde am 15.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.