Der designierte demokratische US-Präsidentschaftskandidat Biden hat die Senatorin Kamala Harris als Vizepräsidentschaftskandidatin nominiert. Die Magdeburger Volksstimme glaubt, mit der Nominierung werde es eng für Donald Trump. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung findet, dass die Wähler der Nummer Zwei wohl nicht die Bedeutung zumessen, wie es die allgemeine Aufregung suggeriert. Unser Blick in die Zeitungen.

"Es wird eng für Donald Trump", erklärt die VOLKSSTIMME aus Magdeburg und führt aus: "Mit Kamala Harris an seiner Seite steigen die Chancen für Joe Biden, das liberale, multikulturelle und jüngere Amerika ausreichend zu mobilisieren."



Auch die AUGSBURGER ALLGEMEINE begrüßt Bidens Entscheidung: "Zuvor standen - bei allen Unterschieden - zwei weiße Männer jenseits der Siebzig gegeneinander. Nun kommt mit Harris das jüngere, das weibliche und das schwarze Amerika ins Spiel. Die Tochter einer indischen Mutter und eines jamaikanischen Vaters hat das Potenzial, der bislang wenig aufregenden Kampagne von Biden einen Energieschub zu verpassen."



Auch das BADISCHE TAGBLATT aus Baden-Baden glaubt, die Nominierung könne eine Wende bringen: "Nicht nur, weil sie die erste schwarze Frau in dieser Funktion ist und im Gegensatz zu allen anderen Mitspielern geradezu jung. Sie gilt als hochintelligent und einfühlsam, aber vor allem ist die US-Senatorin und gelernte Staatsanwältin in Eins-zu-Eins-Situationen eine Macht. Ein scharfes Messer, wie viele Politiker aus dem Team Trump schon spüren mussten. Die Abteilung Attacke im Team von Joe Biden, der eher als verbindlich gilt und als Versöhner gesehen werden will, hat jetzt ein Gesicht - und ein freundliches noch dazu. Trump weiß wohl, was auf ihn zukommt. Das zumindest zeigen seine wenig höflichen ersten Reaktionen. Kamala Harris könnte seine Niederlage perfekt machen."



Die RHEIN-NECKAR-ZEITUNG aus Heidelberg nennt die Co-Kandidatur "ein Versprechen" - in mehrfacher Hinsicht: "Ein Versprechen an Afro-Amerikaner, ein Versprechen auf einen atemberaubenden sozialen Aufstieg und ein Versprechen an die Frauen: Alles ist möglich."



Die FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG reagiert zurückhaltend: "Am Ende ist es wohl so, dass die Wähler der Nummer zwei lange nicht die Bedeutung zumessen, wie es die allgemeine Aufregung suggeriert. In diesem Jahr ist die Wahl ein Referendum über Donald Trump. Nichts anderes, nur das."



DER STANARD aus Wien erkennt an der Nominierung von Harris die Unterschiede zwischen Trump und Biden: "Immerhin hat ihn (Biden, Anm. d. Red.) Kamala Harris, die Senatorin, mit der er nun in den Wahlkampf zieht, gleich bei der ersten TV-Debatte der Demokraten im Vorwahlkampf schlecht aussehen lassen. Wer gedacht hatte, Harris' Attacke würde ihre Nominierung verhindern, ist eines Besseren belehrt worden. Im Punkt Kritikfähigkeit unterscheidet Biden sich markant von Donald Trump, dem Präsidenten, der fähige Minister reihenweise abservierte, sobald sie es wagten, ihm zu widersprechen. Vielleicht ist das ja schon Teil der Botschaft: Hier will kein rachsüchtiger Kleingeist im Weißen Haus einziehen, sondern ein souveräner Politiker, dem man das Staatsruder gerade in schwerem Fahrwasser anvertrauen kann. Weil ihn Wichtigeres beschäftigt als die eigene Empfindlichkeit."



Die MITTELBAYERISCHE ZEITUNG aus Regensburg denkt schon an die Zeit nach der Wahl: „Für die Demokraten ist es eine Weichenstellung und ein wichtiges Signal an die treueste Klientel der Partei, endlich Anteil an der Macht zu haben. Sollte Biden gewählt werden, könnte seine Präsidentschaft im Idealfall als Brücke zwischen dem ersten schwarzen Mann und der ersten schwarzen Frau im Weißen Haus Geschichte machen."