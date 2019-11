Die Halbzeitbilanz der Großen Koalition dominiert die Zeitungskommentare. "Tatsächlich wurde einiges geschafft in Bereichen wie Familie, Arbeit und Soziales", urteilt etwa die Frankfurter Rundschau, während die Mitteldeutsche Zeitung findet "Die Regierung wackelt".

In der MITTELDEUTSCHEN ZEITUNG aus Halle klingt das etwa so:

"Die GroKo-Bilanz kommt zur Unzeit. Die Regierung wackelt, und nahezu alle wichtigen Fragen sind ungeklärt. Die Macht von Bundeskanzlerin Angela Merkel bröckelt, ihre Wunschnachfolgerin als CDU-Chefin, Annegret Kramp-Karrenbauer, taumelt. Die CSU wurde bei der Landtagswahl in Bayern gerupft."



Die FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG versucht es ebenfalls bildlich. "Was nutzt der ruhigste Schiffsdiesel, wenn auf der Brücke permanent gestritten wird?"



Noch mehr bildhafte Ausdrücke bietet das DARMSTÄDTER ECHO. "Die GroKo wird sich aus ihrem Sumpf nicht mehr befreien können. Nicht zuletzt, weil sie selbst führungslos ist: Die SPD macht aus ihrer Verzwergung über Monate eine Casting-Show, die CDU steuert auf eine interne Feldschlacht zu. Und die Kanzlerin tut so, als gehe sie das alles nichts mehr an. Merkels Göttinnendämmerung und das Klammern der SPD an vergangene Größe beschädigen das politische Klima, schaffen zu viel Raum für Populisten und verhindern Aufbruch dort, wo er nottut."



Die BADISCHEN NEUESTEN NACHRICHTEN gehen ins Detail: "Die Union hat sich lange am Riemen gerissen, aber mittlerweile setzt ihr das Bündnis erheblich zu. Der Krach um die Grundrente, der die Halbzeitbilanz pünktlich überlagert, zeigt das überdeutlich."



Die NEUE OSNABRÜCKER ZEITUNG geht auf die Sozialdemokraten ein. "Die SPD-Linken können noch so tönen, dass sie den Ausstieg wollen, und Vorsitz-Kandidatin Saskia Esken und Juso-Chef Kevin Kühnert vom Sozialismus fabulieren: Es geht vielen Leuten viel zu gut, als dass sie jenseits von Twitter- und Talkshow-Deutschland anfällig wären für die Klassenkampfparolen einiger Spitzengenossen."



Noch vernichtender klingt die VOLKSSTIMME aus Magdeburg: "Die Große Koalition präsentiert sich bisher wie ein SPD-Wohlfahrtsverein, in dem sich die CDU hin und wieder korrigierend zu Wort meldet."



"Tatsächlich wurde einiges geschafft in Bereichen wie Familie, Arbeit und Soziales", bemerkt dagegen die FRANKFURTER RUNDSCHAU. "Aber warum sind dann so viele Menschen unzufrieden, wie die Wahlergebnisse der Koalitionsparteien zeigen? Ganz einfach: Es ist viel zu wenig. Was fehlt, ist eine Idee von der Zukunft des Landes. Weder beim Klimawandel noch am Wohnungsmarkt, um nur zwei Beispiele zu nennen, werden wir mit mutlos in Pakete gestopften Minimallösungen weiterkommen."



Die NÜRNBERGER NACHRICHTEN sehen nur einen Ausweg: Demnach "... haben die (Ex-?)Volksparteien in der Krise eigentlich nur eine Chance: Sie müssten sich endlich zusammenraufen."



Das findet die RHEIN-NECKAR-ZEITUNG ganz und gar nicht. Für sie ist die GroKo an sich ein Ding der Unmöglichkeit: "Volksparteien sollen nicht untereinander die Macht aufteilen, sie sollen gegeneinander Politik machen."