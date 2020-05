Die Bundesregierung hat angekündigt, die corona-bedingten Grenzkontrollen ab dem Wochenende schrittweise zu lockern. Ab dem 15. Juni soll es dann wieder freien Reiseverkehr in die Nachbarländer geben. Nach Ansicht der "FAZ" war das allerhöchste Zeit. Die "Mittelbayerische Zeitung" verweist dagegen darauf, dass wir uns noch mitten in einer Pandemie befinden. Unser Blick in die Zeitungen.

Aus Sicht der FAZ war es "allerhöchste Zeit", dass Bundesinnenminister Horst Seehofer in dieser Frage "ein Einsehen hatte".



"Doch warum noch vier Wochen warten?", fragt die SÜDWEST PRESSE aus Ulm. "In allen Nachbarländern entwickelt sich das Infektionsgeschehen genauso wie in Deutschland. Die Nationalität eines Menschen sagt nichts über das Ansteckungsrisiko aus - dabei mal unterstellt, dass Deutsche auch in Frankreich oder Österreich die Hygieneregeln und das Abstandsgebot beachten."



Und auch der PFORZHEIMER ZEITUNG gehen die Änderungen nicht schnell genug. Sie findet: "Eigentlich gibt es keinen Grund mehr, dass zwar jeder von Passau nach München, aber nach wie vor nicht jeder von Passau nach Salzburg reisen darf. Die Schlagbäume müssen endlich ganz hoch."



Anders sieht das die MITTELBAYERISCHE ZEITUNG aus Regensburg: "Jeder Plan zur Grenzöffnung und zum Beenden der Kontrollen darf kein Automatismus sein. Wir stecken noch mitten in einer Pandemie."

