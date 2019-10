Der rechtsextreme Terroranschlag in Halle an der Saale dominiert weiterhin die Zeitungskommentare. Dabei geht es vor allem darum, was nun geschehen muss: Von der "Null-Toleranz-Politik gegenüber Rassisten bis hin zum Ratschlag, aus der "stumpfen, dummen, widerwärtigen Gesellschaft" rechter Extremisten auszusteigen.

Die HEILBRONNER STIMME:

"Die Schrecken der Nazi-Diktatur dürfen sich nicht wiederholen, das muss der Minimalkonsens der Bundesrepublik sein. Ungeachtet dessen steigt die rechtsextreme Gewalt an. Das muss als politisches Versagen gewertet werden. Es wird Neonazis zu einfach gemacht, hier zu agieren."



Der KÖLNER STADT-ANZEIGER schreibt:

"Auch mit etwas Abstand verlieren die Ereignisse von Halle nichts an Schrecken. Und man fragt sich, was noch passieren muss: Nach den Morden des NSU, nach dem an Walter Lübcke. Schärfere Gesetze, Datenschutz, alles muss diskutiert werden, natürlich. Aber der Kampf gegen Rechts, insbesondere gegen Antisemitismus, ist in Deutschland immer eine Aufgabe der gesamten Gesellschaft. Das ist die Verantwortung, die uns die eigene Geschichte übertragen hat."



Die FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG fordert:

"Das Netz stellt gerade auch den ‚einsamen Wölfen‘ unter den Terroristen alles zur Verfügung, was für die Verwandlung in eine Mordmaschine nötig ist: Baupläne für Schusswaffen und Bomben – und überreichlich das Gefühl, sich endlich gegen eine ‚Bedrohung‘ wehren zu müssen. Auch diesen nicht immer nur anonymen Hetzern im Hintergrund muss der Rechtsstaat entschieden entgegentreten."



Doch ob das Problem allein mit polizeilicher Härte gelöst werden kann, daran zweifelt die MITTELDEUTSCHE ZEITUNG aus Halle:

"Die politische Debatte nach dem Anschlag von Halle darf jetzt nicht damit abgetan werden, ob künftig rund um die Uhr ein Polizeiwagen vor jeder Synagoge steht. Dann wird das Problem nicht gelöst, sondern man arrangiert sich damit. Der feige Anschlag von Halle sollte auch gesellschaftliche Konsequenzen haben. Das Ziel muss sein, dass es keine Notwendigkeit für Schutzmaßnahmen an Synagogen mehr gibt."



"Nichts weniger als ein echter Kampf wäre an der Zeit", schreibt die FRANKFURTER RUNDSCHAU:

"Und zwar mit aller Macht des staatlichen Gewaltmonopols, wenn es um den Schutz jüdischer Einrichtungen und die seit Jahren überfällige Entwaffnung der Neonazi-Szene geht, mit aller Leidenschaft an den Schulen, im Bekanntenkreis und anderswo, wenn es um rassistische und antisemitische Äußerungen geht. Solange Deutschland sich 2019 der Illusion hingibt, es gelte nur irgendwelchen Anfängen zu wehren, hat dieser wichtige Kampf noch nicht einmal begonnen."



Ähnlich sieht es die PASSAUER NEUE PRESSE:

"Diese Tat muss Folgen haben: Synagogen müssen konsequent und flächendeckend geschützt werden, die rechte Szene muss ihrer Waffenarsenale beraubt werden, Antisemiten und Rassisten müssen

Null-Toleranz-Politik mehr als nur rhetorisch zu spüren bekommen.

Und nicht zu vergessen: Der AfD muss ihre bürgerliche Larve vom Gesicht gerissen werden. Noch schlimmer als die Höckes, deren völkische Gesinnung offensichtlich ist, sind die Gaulands und Weidels, die so unschuldig tun, dabei aber dem Schulterschluss ihres rechtsextremen Flügels mit den Neonazis untätig und abwiegelnd zuschauen. Gerade die Bürgerlichen in der AfD sind es, die dem nationalistischen Treiben ein Mäntelchen des Erlaubten umhängen. Damit tragen sie unmittelbar zu dem Klima des Hasses bei, das auch den Täter von Halle motiviert hat."



Die NEUE OSNABRÜCKER ZEITUNG ergänzt:

"Wichtig bleibt eine ausgestreckte Hand. Gerade jetzt könnte es Menschen geben, denen bewusst wird, in welcher stumpfen, dummen, widerwärtigen Gesellschaft sie sich befinden, wenn sie grölen und johlen und protzen und Halt und Anschluss suchen bei rechten Extremisten. Wann, wenn nicht jetzt, gibt es Anlass, sich zu besinnen. Wer einen Funken Ehre hat, steigt aus."