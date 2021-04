In den Zeitungskommentaren spielt die Beobachtung der sogenannten "Querdenker"-Szene durch den Verfassungsschutz eine große Rolle. "Jetzt ist der Moment gekommen, an dem sich unbescholtene Bürger fragen müssen, ob sie sich in solch einer Gesellschaft zeigen wollen", heißt es etwa im Reutlinger General-Anzeiger.

Der REUTLINGER GENERAL-ANZEIGER schreibt: "Der Verfassungsschutz hat allen Grund dazu, Querdenken zu beobachten. So muss sich der Verfassungsschutz auch nicht vorwerfen lassen - wie etwa bei Islamisten oder Rechtsextremen geschehen - zu spät reagiert zu haben. Jetzt ist zudem der Moment gekommen, an dem sich unbescholtene Bürger, die mit Querdenkern protestieren, fragen müssen, ob sie sich in solch einer Gesellschaft zeigen wollen. Stehen sie nämlich weiter zu den Grundwerten unseres Staates, dann ist jetzt höchste Zeit, sich zu distanzieren."



Die FRANKFURTER RUNDSCHAU hält den Schritt für richtig, schränkt aber ein: "Das Ziel darf nicht sein, dass ein Geheimdienst nun auch in dieser Bewegung Strukturen aufbaut, um im Geheimen beobachten und Erkenntnisse sammeln zu können. Das Ziel muss vielmehr darin bestehen, zu beobachten, um zu veröffentlichen und aufzuklären. Genau das ist bisher nicht als Stärke des Verfassungsschutzes aufgefallen. Hilfreicher und glaubwürdiger wären unabhängige Beobachtungsstellen, die Informationen über Verfassungsfeind:innen ans Licht bringen und auf Gefahren hinweisen."



Die MÄRKISCHE ODERZEITUNG aus Frankfurt (Oder) hält fest: "Die Demokratie in Deutschland ist auch wehrhaft, und sie kann gegen Feinde der Verfassung vorgehen, so wie es jetzt gegen die Querdenker geschieht, von denen viele Corona leugnen oder sich in einer Diktatur wähnen. Diese Überzeugung muss man weder mögen, noch ernst nehmen. Ernst wird es aber, wenn es auf Anti-Corona-Demonstrationen zu Angriffen auf Polizei oder Presse kommt und Mitglieder der Gruppe systematisch gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung arbeiten."



Die STUTTGARTER NACHRICHTEN sehen bei den sogenannten "Querdenkern" heterogene Strukturen: "Dass sich der Verfassungsschutz mit der Entscheidung nicht leichttat, liegt auch an der neuartigen, ideologisch nicht klar zu verortenden Szene. Auf Demos reicht das Spektrum von Impfgegnern über Verschwörungsgläubige bis zu Reichsbürgern. Unter den Protestierenden sind aber auch viele Menschen, die sich keiner Gruppe zuordnen lassen, sondern ihre andere Sicht auf die Pandemie kundtun möchten."



Die AUGSBURGER ALLGEMEINE beobachtet: "Hinter dem Widerstand gegen die Corona-Politik wabert in den Köpfen eines kleinen Teils der Protestler ein gefährliches Gemisch aus Demokratieverachtung, Reichsbürgerglaube und Verschwörungstheorien. Die getrennten Szenen der Demokratiefeinde haben sich während der Pandemie vernetzt. Bei ihren Demonstrationen und in den Gesprächsgruppen auf dem Handy wird dazu aufgerufen, behördliche Anweisungen zu ignorieren und das Gewaltmonopol des Staates konsequent herauszufordern. Die eigene Gewaltbereitschaft ist hoch und die Sicherheitskräfte sollten wissen, wer tatsächlich bereit ist, zuzuschlagen."



Die ALLGEMEINE ZEITUNG aus Mainz fordert Aufmerksamkeit von staatlichen Strukturen: "Jetzt hat der von ihnen so verachtete Staat Grenzen aufgezeigt, indem er die Querdenker als 'demokratiefeindlich' und 'sicherheitsgefährdend' angeprangert hat. Die damit einhergehende Beobachtung durch den Verfassungsschutz signalisiert, dass die vielfach praktizierte Nähe zu Antisemiten, Rechtsextremisten und 'Reichsbürgern' nicht akzeptiert wird. Nur: Nachrichtendienstliche Aufklärung für sich genommen wird nicht reichen. Polizei und Justiz werden ihren Teil dazu beizutragen haben, dass die Demokratie auch in Zeiten der Pandemie wehrhaft bleibt."

