Die Brexit-Einigung zwischen der EU und Großbritannien dominiert die Zeitungskommentare. "Der Deal hat zumindest das Zeug dazu, eine politische Dynamik zu entfalten", glaubt die "Allgemeine Zeitung", während das Straubinger Tagblatt glaubt, dass das Abkommen in erster Linie Boris Johnson nutzt.

Die TAZ aus Berlin lobt: "London und Brüssel haben das Unmögliche möglich gemacht. Es gibt nun eine zwar komplexe, aber von beiden Seiten akzeptierte Lösung, die zumindest auf dem Papier einen pünktlichen Brexit möglich macht und damit ein zutiefst destruktives Kapitel der britischen Politik und der britisch-europäischen Beziehungen beendet. Pragmatismus und gegenseitiges Vertrauen haben am Ende die Oberhand behalten – in Brüssel, in London, in Dublin."



Auch die ALLGEMEINE ZEITUNG aus Mainz äußert sich optimistisch: "Der Deal hat zumindest das Zeug dazu, eine politische Dynamik zu entfalten. Falls diese nicht ausreicht, greift immer noch der Beschluss des Unterhauses, dass Johnson doch noch eine Fristverlängerung bei der EU beantragen muss. Mag sein, dass der Schwebezustand beim Brexit noch nicht überwunden ist. Der harte Brexit aber ist wohl abgewehrt. Und das ist nicht weniger als ein Hurra wert."



Für die BADISCHEN NEUESTEN NACHRICHTEN aus Karlsruhe ist dagegen sicher: "Am Samstag, wenn es zur entscheidenden Abstimmung im Unterhaus kommt, wird es eng. Sehr, sehr eng. Aber wer weiß? Vielleicht klappt es diesmal, weil die Angst vor einem No Deal, einem ungeregelten Austritt aus der EU mit all seinen katastrophalen wirtschaftlichen und politischen Folgen, mittlerweile so groß ist."



Die NEUE OSNABRÜCKER ZEITUNG wendet sich direkt an die britischen Abgeordneten: "Bei allem Verständnis für Zweifler: Die Zeiten, immer neue Volten zu drehen, sind vorbei. Daher: Reißt Euch zusammen! Sagt Ja zu diesem Deal!"



Für das STRAUBINGER TAGBLATT steht fest: Das Abkommen nutzt in erster Linie Boris Johnson. "Der britische Premierminister hat die Gemeinschaft endlich dort, wo er sie haben wollte: Sie ist auf ihn zugegangen, sodass er sich nun zu Hause als derjenige präsentieren kann, der den Brexit durchzieht und sogar einen Deal vorweisen kann - welch ein Geschenk für einen Politiker, der längst in den Wahlkampf-Modus gewechselt ist."



Die RHEINPFALZ aus Ludwigshafen fragt: "Aber welchen Preis haben die Verrücktheiten der vergangenen Jahre? Die britische Gesellschaft ist tief gespalten. Das Vertrauen ins politische System und in die Glaubwürdigkeit von Politikern ist dramatisch gesunken. Und warum auch sollten Bürger einem Politiker wie Johnson glauben und vertrauen? Auch wenn er vorgibt, geliefert zu haben – er hat nun einem Abkommen zugestimmt, das ziemlich viele von ihm selbst und anderen gezogene rote Linien sprichwörtlich mit Schwerlastern überrollt."



Die Frankfurter Allgemeine Zeitung ist überzeugt: "Bewegt hat sich mehr die britische Regierung unter Boris Johnson, der bislang durch markige Sprache und drastische Wortwahl aufgefallen war. Doch auch der Premierminister konnte nicht so tun, als gebe es die irischen politischen und wirtschaftlichen Besonderheiten nicht. Was Johnson als "großartigen, neuen Brexit-Deal" preist, muss jetzt die Feuertaufe bestehen. So bombensicher ist es nicht, dass das Abkommen an diesem Samstag eine Mehrheit im Unterhaus bekommt. Wenn aber Johnson eine Mehrheit für seinen Deal erhält, der so weit von dem nicht entfernt ist, den seine Vorgängerin ausgehandelt hatte, dann wird das Königreich die EU verlassen: auf geordnetem Wege und aller Voraussicht nach am 31. Oktober. Früher oder später wird es dann im Königreich Neuwahlen geben, die EU kann sich endlich anderen dringenden Themen zuwenden, und beide Seiten können über ihre Zukunft reden. Es wird Zeit, dieses Kapitel abzuschließen."