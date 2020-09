Nach dem Giftanschlag auf den Kreml-Kritiker Nawalny wird in den Kommentarspalten über mögliche Sanktionen gegen Russland debattiert. "Nord Stream 2 muss gestoppt werden", fordert die Nordwest-Zeitung, während der Münchner Merker grundsätzlich wird: "Berlin muss zu einem grundlegend neuen Umgang mit Moskau finden". Unser Blick in die Zeitungen.

"Der Vorfall schreit nach Konsequenzen", meint die PFORZHEIMER ZEITUNG: "Es ist ein erneuter drastischer Verstoß gegen die Chemiewaffenkonvention, die auch Russland unterzeichnet hat. Diesmal nicht im Ausland, wie noch 2018 in Großbritannien im Fall Skripal, sondern im eigenen Land. Auch Russlands Präsident Putin bekämpft seine Opposition also mit Massenvernichtungsmitteln, genau wie Assad in Syrien. Was sagt eigentlich Altkanzler Gerhard Schröder zu diesem 'lupenreinen Demokraten'?"



In der VOLKSSTIMME aus Magdeburg heißt es: "Der Fall Nawalny hat das Zeug, die Koordinaten der deutschen und damit der europäischen Russlandpolitik spürbar zu verschieben. Bislang fuhr Berlin eine Mischstrategie aus Dialog und sanftem Druck, immer aber mit Rücksicht auf Moskau. Es könnte sein, dass Berlin die Samthandschuhe nun abstreift."



Der REUTLINGER GENERAL-ANZEIGER beobachtet: "Bundeskanzlerin Merkel hat moralisch richtig gehandelt und will Russland bestrafen. Doch stellt sich die Frage, ob sich die Kanzlerin und Deutschland da nicht übernehmen. Die Bundesrepublik ist kein Weltpolizist. Merkel macht im Fall Nawalny einen ungewöhnlichen Fehler: Sie findet nicht das richtige Maß."



Die STUTTGARTER ZEITUNG führt dazu aus: "Die nahe liegende Reaktion, der von den EU-Partnern ohnehin extrem kritisch beäugten Gaspipeline Nord Stream 2 die Unterstützung zu entziehen, bietet keinen leichten Ausweg. Andere Energielieferanten sprängen gern ein, wenn die deutsch-russische Röhre nicht in Betrieb ginge - die USA mit ihrer Flüssiggasflotte allzumal. Das aber hieße, Donald Trump, der in bald vier Präsidentschaftsjahren die transatlantischen Beziehungen mit Füßen getreten und das Pipeline-Konsortium mit Sanktionen belegt hat, einen großen politischen Sieg zu schenken. Das will in Berlin auch niemand, möglicherweise kommt man am Ende aber nicht daran herum."



"Gut, dass es Bewegung in Sachen Gas-Leitung Nord Stream 2 gibt", findet die NORDWEST-ZEITUNG aus Oldenburg: "Wenn auch aus den falschen Gründen, denn im Fall Nawalny ist bisher nur klar: Der Mann wurde Opfer eines Verbrechens. Alles Weitere ist noch Spekulation. Doch das tut nichts zur Sache. Nord Stream muss, völlig unabhängig von der Beantwortung der Schuldfrage, gestoppt werden. Selbst wenn - was äußerst zweifelhaft ist, die Bundesregierung aber versichert - sich keine Abhängigkeiten ergeben, bleibt der Kern des Problems: Moskau wird durch den Gasdeal mit Devisen versorgt, die es für Rüstungsprojekte, Militäraktionen im 'nahen Ausland' oder auch Desinformationskampagnen benutzen kann und wird. Es ist absurd, wenn wir Milliarden für die Verteidigung ausgeben, gleichzeitig aber eine latent feindlich agierende Macht durch Handel alimentieren."



Die ALLGEMEINE ZEITUNG aus Mainz sieht das anders: "Ein Stopp des Pipeline-Projekts Nord Stream 2 kurz vor Fertigstellung wäre töricht. Deutschland profitiert davon mindestens so sehr wie Russland. Sanktionen gegen führende Vertreter des russischen Regimes oder der Geheimdienste wären deutlich effektiver."



Die FRANKFURTER RUNDSCHAU fragt allerdings: "Wen soll man bestrafen, wenn ungeklärt ist, wer der Täter ist, wer ihn mit dem verbotenen chemischen Nervenkampfstoff Nowitschok versorgt hat? Das sind ja keine nebensächlichen Fragen in einem Rechtsstaat. Sie sollten schon beantwortet sein, bevor eine Strafe etwa gegen Nutznießer oder Unterstützer des System Putins ausgesprochen wird. Sonst wird man selbst zum Demokratieverächter, was sonst viele gerne Putin vorwerfen."



Die RHEIN-ZEITUNG aus Koblenz schreibt: "Putin könnte mit wenigen Initiativen und Zugeständnissen das Verhältnis zu Europa leicht reparieren - zumal sich die Gemeinschaft mehr und mehr von Washington distanziert. Doch der Kreml unternimmt nichts. Und den Fall Nawalny kann die EU nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wenn sie jetzt nicht konsequent reagiert, riskiert sie ihre Glaubwürdigkeit."



"Der Fall Nawalny könnte für die EU zum Prüfstein werden", glaubt auch die FRANKFURTER NEUE PRESSE: "Sie kann Russlands Verhalten nicht hinnehmen - und Sanktionen etwa gegen den Belarus-Diktator Lukaschenko wirken unglaubwürdig, wenn dessen Schutzherr Putin noch skrupelloser agiert. Dabei müsste sie sich einig zeigen und konsequent. Wenn die EU aber zu lange abwartet, um sich nicht entscheiden zu müssen, wenn sie nur vollmundig Strafmaßnahmen ankündigt, die sie letztlich nicht durchhalten kann, oder wenn sie damit am Ende nur einige Strohmänner belegt, wäre das noch schlimmer als Schweigen. Denn damit entpuppte sie sich für den Rest der Welt als zahnloser Tiger."



Der MÜNCHNER MERKUR blickt auf einen weiteren Aspekt: "Moskaus infame Mutmaßung, Nawalny sei in Berlin vergiftet worden, folgt der üblichen Verwirrungstaktik und zeigt, wie wenig der Kreml bereit ist, an der versprochenen Aufklärung des Falles mitzuwirken. Das ist ein Schlag ins Gesicht auch all jener, die hierzulande, in der SPD und anderswo, unverdrossen von einer neuen 'Sicherheitspartnerschaft' mit Russland und ohne die USA träumen. Berlin muss zu einem grundlegend neuen Umgang mit Moskau finden. Es muss den Preis für die Übergriffigkeiten des Kremls hochtreiben und darf sie nicht länger belohnen."