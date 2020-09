Die Zerstörung des griechischen Flüchtlingslagers Moria durch mehrere Feuer wird von vielen Zeitungen kommentiert. "Moria war bis heute der Schandfleck einer europäischen Flüchtlingspolitik", kritisiert der Reutlinger Generalanzeiger. Die Neue Osnabrücker Zeitung plädiert dafür, schnell zu helfen, schränkt aber ein: "Ein neuer deutscher Alleingang wäre ein Fehler".

"Moria liegt in Trümmern - und damit auch Europas sogenannte Asylpolitik", notieren die LÜBECKER NACHRICHTEN: "Angesichts des minimalen Aufwands, der erforderlich gewesen wäre, um halbwegs erträgliche Bedingungen für die Geflüchteten zu schaffen, liegt der Schluss nahe, dass Europa schlicht nicht helfen wollte. Moria ist zur Chiffre geworden für eine Europäische Union, die ihre Werte verrät."



Die AACHENER ZEITUNG erinnert: "Die Zustände in den griechischen Lagern waren schon lange vor dem Brand und vor dem Coronavirus unmenschlich und unerträglich. Trotzdem schaute die EU zu und wartete ab, wie lange 12.600 Menschen in ein Lager für 2.800 Bewohner gepfercht werden konnten. Bis heute, lautet die traurige Antwort."



Der REUTLINGER GENERAL-ANZEIGER betont: "Das Hotspot-Lager Moria auf der Ferieninsel Lesbos war bis heute der Schandfleck einer europäischen Flüchtlingspolitik, die diesen Namen kaum verdient. So kann und darf man mit Menschen nicht umgehen - ganz gleich woher, wie und aus welchen Gründen sie dorthin gelangt sind."



"Wie hätte Deutschland vor fünf Jahren auf die Bilder des brennenden Elendsquartiers reagiert?", fragt sich die NEUE OSNABRÜCKER ZEITUNG: "Wir hätten sie aufgenommen, und zwar alle 12.000 Menschen, die dort seit Monaten unter unmenschlichen Bedingungen leben. Viele Flüchtlinge fanden in Deutschland 2015 Sicherheit und etwas Frieden. Das ist ein Erfolg. Was tun wir diesmal? Ein neuer deutscher Alleingang wäre ein Fehler, aber es muss rasch geholfen werden, zur Not mit einer Koalition der Willigen in Europa."



Ähnlich sieht es das DARMSTÄDTER ECHO: "Europa mit Deutschland als Motor muss jetzt rasch das tun, was man die ganze Zeit bereits hätte tun sollen: die Flüchtlinge gemäß dem ursprünglichen Plan auf die Staaten verteilen, denen Abmachungen noch etwas bedeuten und die klüger sind als die Orbans dieser Welt, die ihr Volk lieber einmauern und deshalb auf Dauer den Anschluss an die Gegenwart verlieren werden. Diese zugegeben heiklen inneren Widersprüche hält eine EU auf Dauer immer noch besser aus als das heuchlerische Umwidmen einer Insel zu einem überfüllten Gefängnis."



Für den SPIEGEL ist es allerdings fraglich, ob Deutschland die obdachlosen Migranten aufnehmen wird: "Nach der Verantwortung Deutschlands für die Menschen in Moria gefragt, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel nur: 'Wenn sich in Europa herumspricht, dass alle Flüchtlinge, die jetzt zur Debatte stehen, von Deutschland aufgenommen werden, werden wir nie eine europäische Lösung bekommen.' Es war ein Statement von erschreckender Kälte. Die EU nimmt für sich in Anspruch, nicht nur eine wirtschaftliche und politische, sondern auch eine moralische Macht zu sein. Auf Lesbos hat sie jede moralische Autorität eingebüßt."



Der NORDKURIER schreibt: "Griechenlands Ministerpräsident Mitsotakis spricht Klartext: Flüchtlinge haben aller Wahrscheinlichkeit nach das Großfeuer in Moria gelegt und Feuerwehren am Löschen gehindert. Damit ist für das Feuer in dem Lager nicht die Bundesregierung verantwortlich, wie es sich Geschäftsführer Burkhardt von 'Pro Asyl' ziemlich einfach macht. Tatsache ist: Die Aufnahmekapazitäten für Flüchtlinge in Europa sind begrenzt, erst recht in Zeiten der Corona-Pandemie. Trotzdem gilt im Fall Moria: Nicht den Tätern, sondern deren Opfern, den obdachlosen Familien, steht jetzt humanitäre Hilfe zu: schnelle Unterstützung vor Ort und die zügige Entscheidung über ihre Asylgründe."



Die BADISCHE ZEITUNG aus Freiburg erklärt: "Seit der humanitären Anstrengung vor fünf Jahren ist der Umgang mit Flüchtlingen hierzulande kleinmütig geworden. Das war teils nachvollziehbar, weil der liberale Kurs die Gesellschaft gespalten und viele Bürgerinnen und Bürger überfordert hatte. Es war aber teilweise auch zu ängstlich, weil das Schielen auf rechtspopulistische Strömungen dazu führte, die Kraft und den Willen der weltoffenen Mehrheit zu unterschätzen."



Der MÜNCHNER MERKUR beobachtet: "Zwei Extreme beherrschen seit Monaten die Flüchtlingsdebatte. Einerseits die leeren Lockrufe am lautesten von Linken, Grünen, Liberalen, wie viele Menschen gleich jeder Herkunft doch bei uns wunderbar Platz hätten. In der Realität andererseits werden die Migranten in überfüllten, dreckstrotzenden Notunterkünften auf Lesbos kaserniert, eines stolzen, reichen Kontinents unwürdig. Der richtige Mittelweg wäre eine harte Linie an der Außengrenze, aber menschenwürdige Unterkünfte und zügige Verfahren spätestens dort - doch das haben Europa und das von allen allein gelassene Griechenland versäumt, nein: wissentlich vertrödelt."



Und das HANDELSBLATT erinnert: "Moria ist entstanden, als sich der Staatenbund vor vier Jahren mit der Türkei auf einen Flüchtlingspakt einigte. Damals sollte das Abkommen Zeit kaufen, damit die EU-Mitgliedstaaten in Ruhe regeln können, wie sie künftig mit der Migration in die EU umgehen. Die Zeit wurde nicht genutzt."

