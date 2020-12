Der Verfassungsschutz in Baden-Württemberg beobachtet die "Querdenken"-Bewegung. Die Ludwigsburger Kreiszeitung findet, das sei überfällig, während die Leipziger Volkszeitung appelliert, der Staat "muss diejenigen unter den Corona-Skeptikern ansprechen, die für eine rationale Ansprache noch erreichbar sind". Unser Blick in die Zeitungen.

Die LUDWIGSBURGER KREISZEITUNG schreibt: "Inzwischen mischen sich aber jede Menge Spinner und vor allem der braune Mob unter die Protestler, es fallen Grenzen und es fehlt an klarer Abgrenzung. Die Radikalisierung ist offenkundig. Deswegen verwundert es nicht, dass die 'Querdenker' ins Visier der Verfassungsschützer geraten. Mehr noch: Es ist im Grunde überfällig."



Die BADISCHE ZEITUNG aus Freiburg kommentiert: "Vielerorts gelang es Demokratiefeinden, die Bewegung zu steuern, und die führenden Querdenker selbst trugen dazu mit vorsätzlich-fahrlässiger Nichtabgrenzung bei. Wenn dann ein Gebräu entsteht, aus dem heraus zum Sturm auf Parlamente oder gar zum Umsturz aufgerufen wird, darf der Staat nicht uninformiert bleiben."



"Klar stellen die Rechtsextremisten in der seltsamen Melange der 'Querdenker' nicht die Mehrheit", ist sich der DER NEUE TAG aus Weiden sicher. "Aber sie sind da. Und sie geben zunehmend den Ton an. Eine Beobachtung durch den Verfassungsschutz ist da nur folgerichtig."



Auch die SÜDWEST PRESSE aus Ulm findet: "Natürlich ist Kritik an den Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie zulässig. Doch die Eingriffe sind nötig, um Leben zu retten. Wer das nicht wahrhaben will und sich selbst in den 'Widerstand' gegen 'das System' versetzt, ist kein Freiheitskämpfer, sondern entweder paranoid oder ein Staatsfeind."



Wenig Verständnis für die Proteste hat die MÄRKISCHE ODERZEITUNG aus Frankfurt (Oder): "'Querdenker' haben mit Sicherheit durch ihre massenhaften besserwisserischen und egoistischen Auftritte wider alle Corona-Regeln Menschenleben auf dem Gewissen. Dazu verunglimpfen Menschen aus der Mitte der 'Querdenker' unseren demokratischen Staat als Diktatur, obwohl dieser ihnen das Demonstrieren sogar in dieser hochheiklen Zeit zugesteht."



Der SÜDKURIER aus Konstanz gibt zu bedenken: "In den Reihen der Querdenker marschieren längst Extremisten mit, die die Grundrechte abschaffen wollen, auf die sie sich berufen. Solange die Corona-Demonstranten nicht klar auf Abstand zu solchen Zeitgenossen gehen, dürfen sie sich nicht wundern, wenn der Verfassungsschutz genauer hinschaut. Sie haben es selbst in der Hand."



Der WIESBADENER KURIER meint: "Die Transparente, die auf den Kundgebungen dieser Bewegungen gezeigt, die schrillen und oft genug skurrilen Sprüche, die geklopft werden, sind viel zu oft Beleg für die antidemokratische Haltung, die dort zu Markte getragen wird. Daran ändert auch nichts, dass bei 'Querdenken'-Protesten auch Globuli-Schlucker, Esoteriker und andere mitmarschieren: Sie alle haben keine Scheu, sich gemein zu machen mit Extremisten vom ganz rechten Rand des politschen Spektrums. Die einzige Hoffnung, die die Bewegung macht: Sie wird nicht lange Bestand haben. Denn dazu fehlt ihr die Substanz."



"Dennoch werden einige wieder lauthals rufen, man werde als Corona-Demonstrant unter Generalverdacht gestellt", prophezeit die PFORZHEIMER ZEITUNG. "Solchen Menschen geht es nicht darum, für die Grundrechte einzustehen. Sie wollen die Meinungshoheit für sich beanspruchen, sie wollen die Gesellschaft weiter spalten. Einen Diskurs jedenfalls wollen sie nicht."



Die STUTTGARTER NACHRICHTEN betonen: "Bis heute finden all jene oft bei den Protestlern ein Ohr, die sich wegen der Anti-Corona-Maßnahmen in ihrer beruflichen und wirtschaftlichen Existenz bedroht sehen. Die sich in ihren grundlegenden Freiheitsrechten eingeschränkt sehen. Sie als Verschwörungstheoretiker und Rechtsextreme abzutun, gefährdet in höchstem Maß die Demokratie, zumal die Politik diesen Menschen kaum Gehör schenkt."



Die LEIPZIGER VOLKSZEITUNG appeliert an den Staat: "So begründet das Vorgehen der Verantwortlichen in Baden-Württemberg ist, so klar ist allerdings auch dies: Der Staat hat jenseits der Einstufung von Querdenken als extremistisch die Pflicht, sich um all jene intensiver zu kümmern, die den Rattenfängern hinterherlaufen. Er muss diejenigen unter den Corona-Skeptikern ansprechen, die für eine rationale Ansprache noch erreichbar sind."

Diese Nachricht wurde am 09.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.