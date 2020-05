Das angekündigte Ende der Corona-Beschränkungen in Thüringen hat zu einer kontroversen Diskussion geführt – auch in den Kommentarspalten. Während "Der neue Tag" aus Weiden der Ansicht ist, dass ein solches Maß an "Laissez-faire schnurstracks in einen wirklichen Lockdown italienischer oder spanischer Art" führe, meint die Märkische Oderzeitung, die Zahlen geben Ministerpräsident Ramelow recht.

"Der Vorstoß ist grundfalsch", wettert die MITTELDEUTSCHE ZEITUNG aus Halle.



"Es ist eine Sache, den gewohnten Alltag so weit wie möglich wieder herzustellen zu wollen. Es ist aber fahrlässig in Kauf zu nehmen, dass dadurch der Eindruck erweckt wird, die Gefahr sei vorüber. Wenn das Leben anderer gefährdet wird, reichen Appelle an die Vernunft nicht aus."



DER NEUE TAG aus Weiden ergänzt:



"Das eigene Ego ist vielerorts zu groß für diese Politik der langen Leine. Das Ende ist absehbar: Ein solches Maß an Ignoranz und Laissez-faire führt schnurstracks in einen wirklichen Lockdown italienischer oder spanischer Art."



Ähnlich drastisch äußert sich die RHEIN-ZEITUNG:



"Trotz sinkender Fallzahlen bleibt diese Pandemie unberechenbar. Neueste Analysen zeigen, dass das Virus selbst regional nicht so leicht kontrollierbar ist. Denn anders als bislang vermutet, konzentrieren sich die verbliebenen Fälle keineswegs nur auf klar zuzuordnende Cluster, also zum Beispiel einige Familien, Wohnviertel oder Pflegeheime. Dies zeigt, wie wichtig die allgemeinen Abstands- und Vorsichtsregeln sind, von denen sich Thüringen verabschiedet. Die Ausbrüche in Leer und Frankfurt, die ihren Ursprung in geschlossenen Räumen haben, werfen zudem ein grelles Schlaglicht auf die Gefahren in der dunklen und kalten Jahreszeit. Sollten jetzt weitere Bundesländer dem Beispiel Thüringens folgen, dann dürfte es fast unmöglich werden, das Virus noch zu kontrollieren und einen zweiten Lockdown durchzusetzen. Dann haben wir keine Debatte mehr über Fakten und Wünsche, sondern über Leben und Tod."



Weniger dramatisch schätzt die MÄRKISCHE ODERZEITUNG aus Frankfurt (Oder) die Lage ein:



"Die Zahlen geben Bodo Ramelow ja recht: Die Gefahr, sich irgendwo zwischen Altenburg und Eisenach anzustecken, ist tatsächlich gering. Dagegen spricht allerdings, dass auch in Thüringen die Pandemie noch nicht vorbei ist. Sie ist lediglich - und das ist viel wert - unter Kontrolle. Ramelow nutzt diesen Zustand, um die Verantwortung für die Eindämmung nach unten weiter zu reichen. Kommunalpolitiker und Mitarbeiter in Gesundheitsämtern müssen nach den Plänen künftig entscheiden, ob und in welcher Form das öffentliche Leben wieder eingeschränkt wird, falls es zu neuen Ausbrüchen kommt",



stellt die MÄRKISCHE ODERZEITUNG fest.



Die PFORZHEIMER ZEITUNG ist hin- und hergerissen:



"Eigentlich hat Thüringens Ministerpräsident Ramelow ja recht, denn die Zahl der Corona-Infizierten in seinem Bundesland ist gering. Doch es ist verständlich, dass die anderen Bundesländer mit der Aufhebung der Beschränkungen zurückhaltend sind. Sie werden die Entwicklung in Thüringen genau beobachten."

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben einen Nachrichtenblog angelegt. Der bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Urlaub und Freizeit

+ Campingplätze, Ferienwohnungen, Hotels: Die aktuellen Reiseregelungen in Deutschland

+ Reisen: Wie der Urlaub 2020 aussehen könnte

+ Urlaub: Welche Regeln in der Bahn und im Flugzeug gelten

+ Tourismus: Streit um Gutscheinlösungen für Reisende

+ Schwimmen: Wie es mit Freibad und Schwimmbad weitergehen kann

+ Sport: Wie es mit Sportverein und Fitnessstudio weitergehen kann

Zahlen und Daten zur Coronavirus-Pandemie

+ Corona-Pandemie - und danach? Wie geht es mit dem Umweltschutz nach der Krise weiter?

+ Zahlen aus Europa: Wie sich das Coronavirus in Europa ausbreitet

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland

+ Deutschland: Warum die Todesrate durch das Coronavirus in Deutschland (noch) so niedrig ist

+ Unentdeckte Infizierte: Wie hoch die Dunkelziffer bei den Coronavirus-Infektionen ist

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich?

Erkrankung und Schutz

+ Übertragen Kinder Coronaviren in gleichem Maße wie Erwachsene? Die Meinungen darüber gehen weit auseinander. Die gesellschaftlichen Folgen einer möglichen Antwort sind schwerwiegend. Wann sollen Kitas und Schulen wieder vollständig öffnen?

+ Behandlung: Wie weit ist die Suche nach Medikamenten gegen Covid-19?

+ Ansteckung: Welche Rolle spielen Kinder bei der Übertragung des Corona-Virus?

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte

+ Einkaufswagen und Co.: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält

Fake News, Verschwörungstheorien, Proteste

+ Corona-Demos: Gegner der Corona-Maßnahmen sind in der Minderheit

+ Corona-Falschnachrichten: Ärzte und Virologen warnen vor Infodemie

+ Selbsternannte Partei: Wie Widerstand 2020 die Corona-Krise in Frage stellt

+ Verbreitete Anschuldigungen: Wie Bill Gates zum Ziel von Verschwörungstheoretikern wurde



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.