Der Deutsche Ethikrat hat davon abgeraten, zum jetzigen Zeitpunkt Menschen mit einer abgeheilten Covid-19-Erkrankung einen Immunitätsausweis auszustellen. Die Passauer Presse warnt, ob nach einer Infektion tatsächlich Immunität entsteht, kann im Augenblick niemand mit hinreichender Sicherheit sagen, während der Reutlinger General-Anzeiger betont, ein derartiger Ausweis müsse immer auf Freiwilligkeit beruhen. Unser Blick in die Zeitungen.

Die BADISCHEN NEUESTEN NACHRICHTEN aus Karlsruhe finden das Urteil vernünftig, zum jetzigen Zeitpunkt keine Covid-19-Immunitätspässe einzuführen: "Im Moment ist über einen zuverlässigen Schutz vor Corona noch zu wenig bekannt, um eine Nachweismöglichkeit einführen zu können. Zudem ist unklar, wie lange solch eine Immunität andauern könnte. Die Gegner der Regelung befürchten aus guten Gründen die Entstehung einer Zwei-Klassen-Gesellschaft – einerseits immune Menschen, die normal arbeiten, reisen, einkaufen und feiern dürfen und andererseits gefährdete Menschen ohne diese Vorteile. Die Gefahr einer Diskriminierung ist nicht von der Hand zu weisen."



Auch der REUTLINGER GENERAL-ANZEIGER betont, dass die Einführung eines Immunitätspasses gesellschaftliche Folgen hätte: "Die Diskussion über das Impfen zeigt, welche Ängste man in Menschen wecken kann, wenn sie den Eindruck haben, dass sie gegen ihren Willen zu einem medizinischen Eingriff gezwungen werden. Deshalb muss ein Immunitätsausweis immer auf Freiwilligkeit beruhen und sollte nicht ausgrenzend wirken. Es käme ja auch niemand auf die Idee, den Zutritt in öffentliche Räume an die Bedingung zu knüpfen, dass man gegen Grippe geimpft ist. Eine Demokratie sollte auf die Überzeugungskraft der Argumente setzen und nicht auf Zwang."



Die PASSAUER NEUE PRESSE unterstreicht das grundsätzliche Dilemma der Corona-Debatte: "Durch die Neuartigkeit des Virus und seine noch immer schwer durchschaubare Langzeitwirkung erweisen sich konkrete politische Vorschläge für den Alltag der Menschen leicht als Rohrkrepierer. So ist es auch mit der im Frühjahr geborenen Idee des Bundesgesundheitsministers, mit Hilfe eines Immunitätsausweises Ausstiegsszenarien für die als lästig empfundenen Corona-Beschränkungen zu entwickeln. Nun im Herbst ist längst klar, dass gar nichts klar ist. Ob nach einer Infektion tatsächlich Immunität entsteht oder ob eine entstandene Immunität von Dauer ist, kann im Augenblick niemand mit hinreichender Sicherheit sagen. Insofern war es für den Ethikrat leicht, den 'I-Ausweis' für den jetzigen Zeitpunkt abzulehnen. Bei derartig diffusen wissenschaftlichen Voraussetzungen wäre er nichts weiter als ein Muster ohne Wert."



"Kann es richtig sein, dass jemand, der an Covid-19 erkrankt war, mehr Rechte hat als jemand, der nicht infiziert war?", fragt sich die BADISCHE ZEITUNG aus Freiburg. "Vielleicht hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn auf ein klares Votum für den Nachweis gehofft, als er den Rat um Stellungnahme bat. Doch zum Glück spielt der Rat nun den Ball an die Politik zurück. Denn dort – und nur dort – gehört er hin. Die Entscheidung, ob der Immunitätsnachweis kommt oder nicht, ist eben ein Politikum ersten Ranges, das allein dem Deutschen Bundestag als gewählter Volksvertretung obliegt."



"Der Wunsch war verständlich, die Idee aber ziemlich blauäugig", moniert die NEUE OSNABRÜCKER ZEITUNG. "Ein Immunitätsausweis wäre so etwas wie ein Freifahrtschein gewesen für Bürger, die bereits mit dem Coronavirus infiziert waren. Dem hat der Ethikrat jetzt mit guten Argumenten eine Absage erteilt. Selbst wenn der Nachweis der Immunität eines Tages möglich sein wird, bleibt der Ausweis ein zweifelhaftes Papier. Zwar ist es richtig, Freiheiten nur so weit wie nötig einzuschränken. Doch es wäre riskant, eine Spaltung der Gesellschaft zu wagen in eine Gruppe mit Privilegien und eine mit deutlichen Einschränkungen. Sozialer Unfriede wäre programmiert und könnte sich negativ auf Rücksichtnahme und Hygiene-Disziplin auswirken. Es gibt in dieser Pandemie keine einfachen Lösungen. Jedenfalls so lange nicht, wie ein wirksamer Impfstoff fehlt."



Der KÖLNER STADT-ANZEIGER kritisiert den politischen Umgang mit der Corona-Krise: "Im Ganzen geht der Trend zu neuen Restriktionen, deutschland- und europaweit. Nur sind diese nicht einheitlich und gehen mit Lockerungen an anderen Stellen einher. Die Hauptverantwortung liegt ohnehin beim Bürger. Wir haben das Virus leidlich kennen gelernt. Und wenn wir nicht erkranken, andere nicht anstecken und uns nicht unnötig reglementieren lassen wollen, dann sollten wir entsprechend handeln."

