Die US-Wahl bestimmt die Kommentarspalten. "Eine Selbstkrönung, wie sie Trump vollzog, kannten wir bisher nur von Napoleon und Kaiser Wilhelm oder in jüngerer Zeit von Diktatoren aus Schurkenstaaten", schreibt die Märkische Oderzeitung, während die Rhein-Zeitung betont: "Jetzt dürfte es zu einer langen und zähen Schlammschlacht um die Macht in Washington kommen. Ende ungewiss."

Unser Blick in die Zeitungen:



"Trump war kein Betriebsunfall", betont der KÖLNER STADT-ANZEIGER mit Blick auf das Kopf-an-Kopf-Rennen und erklärt: "Etwa die Hälfte seiner Landsleute will einen rücksichtslosen Geschäftsmann als Präsidenten, trotz all seiner Defizite und seiner Geringschätzung der Demokratie. Unter dem Druck des knappen Rennens hat Trump noch einmal gezeigt, wes Geistes Kind er ist. Er ist kein Demokrat, und selbst als Autokrat ist er lausig. Er ist ein Trickser."



Auch die LANDESZEITUNG aus Lüneburg geht auf Trumps Versuch ein, sich vorzeitig den Wahlsieg zuzuschreiben: "Er erklärte sich zum Sieger, als er vorne lag. Und kündigte an, den Auszählprozess vom Obersten Gericht stoppen lassen zu wollen, das er zuvor konservativ eingefärbt hat. Das ist das Drehbuch von Diktatoren. Das ist ein Putsch von oben. Wahlen sind in den USA nun eine gefährdete Art."



Die STUTTGARTER ZEITUNG fügt hinzu: "Aus hiesiger Sicht ist dabei verstörend, dass all dies mit Ansage kommt. Jeder, der Trump wählte, wusste, was passieren würde. Hinzu kommt, dass etwa die Hälfte der US-Wähler keinen Anstoß an seiner Performance der vergangenen vier Jahre nahm, sondern sich offensichtlich diese oder eine sehr ähnliche Politik gewünscht hat, und zwar inhaltlich und wohl auch stilistisch."



Die MÄRKISCHE ODERZEITUNG aus Frankfurt (Oder) sieht es so: "Dass mancherorts noch gewählt wird, während andere Bundesstaaten schon Ergebnisse bekannt geben, und Briefwähler nicht wissen, ob ihre Stimmen überhaupt gelten, erinnert an Wahlen in totalitären Regimen. Wir Deutsche erwarten die Ordnung und Präzision hiesiger Prognosen und Hochrechnungen an Wahlabenden. Weil es die in den USA so nicht gibt, werden schnell Manipulationen und Betrug vermutet, in der Folge Ergebnisse festgelegt statt ermittelt und voreilig Triumphreden geschwungen. Eine Selbstkrönung, wie sie Trump vollzog, kannten wir bisher nur von Napoleon und Kaiser Wilhelm oder in jüngerer Zeit von Diktatoren aus Schurkenstaaten. Mit Demokratie hat das rein gar nichts zu tun."



"Bei aller Fassungslosigkeit über das bananenrepublikanische Verhalten bleibt eines festzuhalten", findet die PFORZHEIMER ZEITUNG: "Trump gelingt es, seine Millionen Anhänger zu begeistern. Diese Menge, diese Millionen Menschen, die sich von Trump verführen lassen, werden nicht verschwinden. Mehr noch: Einige Milizionäre haben bereits angekündigt, für Trump in den Krieg zu ziehen. Es drohen unruhige Zeiten."



Die RHEIN-ZEITUNG aus Koblenz geht auf Joe Biden ein: "Das knappe Wahlergebnis zeigt, wie schwach der Kandidat der Demokraten war und dass ein Anti-Trump nicht gereicht hat, um dem Pokerspieler im Weißen Haus eine klare Niederlage zu versetzen. Die hätte es aber gebraucht, um jeden Zweifel am Wahlergebnis zu zerstreuen. Jetzt dürfte es zu einer langen und zähen Schlammschlacht um die Macht in Washington kommen. Ende ungewiss."



Auch der REUTLINGER GENERAL-ANZEIGER zeigt sich enttäuscht vom Abschneiden Joe Bidens: "In Umfragen lag der demokratische Präsidentschaftskandidat klar vorn. Seine Anhänger glaubten deshalb an einen Durchmarsch. Dabei lagen die Demoskopen bereits vor vier Jahren bei Hillary Clinton mit ihren Voraussagen daneben. Doch Biden blieb blass und konnte die Bürger nicht so für sich einnehmen, dass diese an den Wahlurnen ein glasklares Signal für die Abwahl Trumps sendeten."



Der TAGESSPIEGEL aus Berlin blickt auf einen anderen Aspekt: "Kein Präsident - und auch kein Herausforderer – dürfte in den vergangenen Jahrzehnten in absoluten Zahlen so viele Stimmen bekommen haben. Die Wahlbeteiligung war enorm. So gesehen war diese Wahl – anders, als es Trump am Abend herausschrie – die demokratischste, die das Land seit Langem gesehen hat. Sie hat indes auch die Spaltung zementiert, zwischen den urban geprägten Küsten und dem Landesinneren. An Kompromisse denkt gerade niemand."



Die FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG geht auf die Kongresswahlen ein: "Der künftige Präsident wird es mit einem Kongress zu tun haben, dessen Kammern von verschiedenen Parteien kontrolliert werden, so wie bisher. Ein Durchregieren wird es nicht geben, Kongress und Weißes Haus sind nicht in einer Hand. Die Erfahrungen, die die Amerikaner zuletzt mit 'divided government' gemacht haben, liefen auf Blockade hinaus: Die war die Regel, überparteiliche Einigung die Ausnahme. Doch genau diese Machtverteilung ist womöglich das, was die Wähler wollen. Der künftige Präsident trifft also auf eine Opposition, die danach trachtet, ihm das Leben so schwer wie möglich zu machen."

