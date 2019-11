Zum ersten Mal in der Geschichte des Deutschen Bundestages hat ein Ausschuss seinen Vorsitzenden abgewählt: Der AfD-Politiker Stephan Brandner wurde seines Amtes entbunden. "Nicht Stephan Brandners Parteizugehörigkeit, sondern seine Unanständigkeit haben diesen Schritt nötig gemacht", kommentiert die Schwäbische Zeitung. Unser Blick in die Zeitungen von morgen.

"Wer gewählt worden ist, der darf auch wieder abgewählt werden. So funktioniert nun mal Demokratie", so die WESTFÄLISCHEN NACHRICHTEN aus Münster zum Hauptthema der morgigen Zeitungskommentare: dem Aus für den AfD-Politiker Brandner als Vorsitzender des Bundestags-Rechtsausschusses.



"Und schon wieder sieht sich die AfD in der Opferrolle", kritisiert die VOLKSSTIMME aus Magdeburg und ergänzt: "Was für ein Blödsinn! Jeder, der wie Brandner ungehemmt herumpöbelt und in unsäglicher Art und Weise provoziert, hat sich als Ausschuss-Chef selbst disqualifiziert. Ja, er ist in einem bislang einmaligen Verfahren abberufen worden. Doch auch seine Entgleisungen sind einmalig. Die gereizten Reaktionen von AfD-Spitzenpolitikern auf die Abwahl Brandners sind einfach nur lächerlich. Sie kritisieren einen 'Tabubruch' - ausgerechnet gegenüber einem Mann, der gezielt Tabus bricht."



Die SCHWÄBISCHE ZEITUNG aus Ravensburg meint: "Nicht Stephan Brandners Parteizugehörigkeit, sondern seine Unanständigkeit haben diesen Schritt nötig gemacht. Es war überhaupt ein Fehler, ihm dieses Amt anzuvertrauen. Man hätte das Ende des selbsternannten 'Pöblers aus dem Landtag' vorhersehen können."



Der MANNHEIMER MORGEN findet: "Der 53-Jährige erfährt jetzt nur das, was er selbst für erheblich Schwächere, nämlich Flüchtlinge, gern einfordert: Wer sich nicht an die Regeln hält, fliegt raus."



Die PASSAUER NEUE PRESSE ergänzt: "Die Klassifizierung des Bundesverdienstkreuzes für Udo Lindenberg als 'Judaslohn' enthüllt das gestörte Rechtsstaatsverständnis von Stephan Brandner. Offensichtlich glaubt der Höcke-Gefolgsmann, eine staatliche Ehrung dürfe dem nicht zuteil werden, der die AfD kritisiert. Das ist ein offenkundiger Angriff auf die Meinungsfreiheit."



Die MITTELDEUTSCHE ZEITUNG aus Halle findet: "So einmalig der Vorgang ist, so bitter nötig war er. Gewiss gibt es in der AfD Menschen, die man gemäßigt nennen kann. Brandner und die Fraktionsvorsitzenden Alice Weidel sowie Alexander Gauland gehören nicht dazu. Und sie repräsentieren die Partei auf Bundesebene. Nicht ein Tweet gegen den AfD-Kritiker Udo Lindenberg hat die Absetzung Brandners erforderlich gemacht, sondern unablässige, gezielte Grenzverletzungen."



Ähnlich sehen es die NÜRNBERGER NACHRICHTEN: "Die Mitglieder des Rechtsausschusses haben sich keinesfalls undemokratisch verhalten. Sie haben der Demokratie im Lande vielmehr einen Dienst erwiesen, indem sie einen Akt der politischen Hygiene betrieben haben. Denn zur politischen Kultur in der Bundesrepublik gehört auch ein anständiger Ton. Dies gilt für den unmittelbaren zwischenmenschlichen Umgang ebenso wie für das Verhalten in sozialen Netzwerken."



Die Zeitung DIE WELT schreibt: "Es ist zu begrüßen, dass ein differenzierender Realismus im Bundestag Raum greift. Die anderen Fraktionen akzeptieren es, dass die Vorsitzenden des Haushalts- und des Tourismusausschusses - Peter Boehringer und Sebastian Münzenmaier - von der AfD gestellt werden. Beide geben bei der Erledigung ihrer Aufgaben keinen Grund zur Klage."



"Der AfD ist nicht an Sachpolitik gelegen", ist da die THÜRINGER ALLGEMEINE aus Erfurt etwas anderer Ansicht. "Fast scheint es so, als wurde die Abwahl forciert - von der AfD im Ganzen, die im Wissen um das Auftreten des im rhetorischen Grenzbereich und darüber hinaus zündelnden Brandners den Ausschussvorsitz besetzte."