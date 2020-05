Nachdem Twitter die Tweets von Donald Trump einem Faktencheck unterzogen hat, unterzeichnet der US-Präsident einen Erlass gegen soziale Medien. Dazu merkt die SÜDDEUTSCHE ZEITUNG an:

"Twitter hat eine Aufklärungsdrohne geschickt, Donald Trump hat mit einer Atombombe geantwortet."



Von einem "Rosenkrieg" schreibt die FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG, von einem "Scharmützel" die PFORZHEIMER ZEITUNG, und der KÖLNER STADT-ANZEIGER führt aus:



"Ausgerechnet US-Präsident Donald Trump, der einen großen Teil seiner absonderlichen, radikalen und brutalen Ansichten via Twitter verbreitet – ausgerechnet dieser Donald Trump wirft jetzt dem Kurznachrichtendienst vor, missliebige Meinungen zu unterdrücken. Ja, er will noch einen Schritt weiter gehen. Trump will dem Social-Media-Konzern die Möglichkeit nehmen, gegen Tweets vorzugehen – so wie Twitter soeben gegen drei Trump-Tweets vorging."



Die ALLGEMEINE ZEITUNG aus Mainz vermutet:



"Der beleidigte Regulierungsschnellschuss könnte nach hinten losgehen. Denn wenn Internetdienste verbale Giftmischer künftig zwingend verbannen müssten, würde das Trump erst recht treffen. Twitter, Facebook und Co. würden damit in eine ungesunde Rolle als Schiedsrichter der Wahrheit gedrängt, für die Richter zuständig sind."



In der FRANKFURTER RUNDSCHAU heißt es:



"Es ist höchste Zeit, dass Politiker auf allen Kanälen viel stärker für ihre Äußerungen zur Verantwortung gezogen werden. Und für die Trumps und Bolsonaros muss besonders gelten: Wer Lügen verbreitet, muss als Lügner gekennzeichnet werden."