"Sieg für Joe Biden – endlich", titelt die NEW YORK TIMES und geht damit wie viele Sonntagszeitungen bereits auf den Sieg des Demokraten bei der Präsidentschaftswahl in den USA ein.

Die Zeitung wählt deutliche Worte: "Nachdem das amerikanische Volk in den Abgrund des autokratischen Nationalismus geblickt hat, hat es sich entschieden, von diesem Abgrund zurückzutreten. Vielleicht wird man die Präsidentschaft Trumps mit der Zeit als ein erweiterter Stresstest für Amerika betrachten. Der Präsident tat sein Bestes, um die demokratischen Grundlagen der Nation zu untergraben. Sie wurden erschüttert, aber sie zerbrachen nicht." So weit die NEW YORK TIMES.



Die WASHINGTON POST interpretiert den Wahlsieg Bidens als "Zeugnis für die Widerstandsfähigkeit der amerikanischen Demokratie. In anderen Ländern, zu anderen Zeiten, ist es Tyrannen wie Trump gelungen, zu starken Männern zu werden, indem sie Sicherheit vor gefährlichen Außenseitern versprachen, kulturelle Eliten dämonisierten und genug Verwirrung und Apathie säten, so dass die Menschen einem Abgleiten in den Illiberalismus nicht widerstehen konnten. Trump hat all diese Taktiken ausprobiert. Aber die Amerikaner widersetzten sich. Sie taten dies in einer überwältigenden und doch geordneten Art und Weise an der Wahlurne, als sie an der Reihe waren, ein weiteres Wort mitzureden – obwohl Trump und seine Verbündeten eine Strategie der Entrechtung verfolgten, als ihnen klar wurde, dass sie nicht fair gewinnen konnten", lobt die WASHINGTON POST.



Der US-Fernsehsender FOX NEWS hatte seit Beginn der Präsidentschaft Trumps nie einen Hehl daraus gemacht, dass er ihn unterstützt. In der Meinungsspalte der Internetseite heißt es: "Die Amerikaner werden nicht schweigen. Stattdessen werden wir die Siege, die Präsident Trump uns hinterlassen hat, nutzen, um uns gegen eine linke Agenda zu verteidigen, von der wir glauben, dass sie den Kern der amerikanischen Werte untergräbt. Die Ironie der Feierlichkeiten am Samstagabend für die Demokraten besteht darin, dass der Wahltag eigentlich ein ziemlich verheerender Rückschlag war. Es ist ihnen nicht gelungen, die Mehrheitsverhältnisse im Senat umzudrehen. Im Repräsentantenhaus versprach deren Sprecherin Nancy Pelosi noch im August 'zweistellige' Zuwächse für die Demokraten. Stattdessen schrumpfte ihre Mehrheit. Zu all diesen schlechten Nachrichten für die Demokraten kommt die Tatsache, dass sie sich nicht länger auf aktivistische Gerichte verlassen können, um legislative Prioritäten durchzusetzen, die sie im Kongress nicht durchsetzen können. Die herkulischen Bemühungen von Präsident Trump, Amerikas Gerichte wieder ins Gleichgewicht zu bringen, werden sich in den kommenden Jahrzehnten auszahlen", kommentiert FOX NEWS aus den USA.



"Ab jetzt geht es wieder um Amerika", titelt die SÜDDEUTSCHE ZEITUNG. "Joe Biden mag sich einen klareren Sieg über Donald Trump gewünscht haben, einen Triumph, der ihm die Möglichkeit gegeben hätte zu behaupten, er habe ein großes Mandat des amerikanischen Volkes erhalten. So ist es nicht ganz gekommen. Aber das ist zweitrangig. Joseph Robinette Biden Jr. wird aller Voraussicht nach der 46. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika werden."



Die Wochenzeitung DIE ZEIT geht in ihrer Online-Ausgabe bereits auf die Rede ein, die Biden in der Nacht gehalten hat. "Es war eine Rede, wie sie das Land in vier Jahren nicht mehr mit so mächtiger Stimme gehört hat. Und daran werden sich viele US-Amerikanerinnen und Amerikaner wohl am schnellsten gewöhnen können: dass nicht aus jeder Zeile die Verachtung trieft für Demokratie und Rechtsstaat, für Wissenschaft und Wahrheit, für jene, die nicht kritiklos mitlaufen. Dass da einer spricht, auf den alle stolz sein können, wenn sie denn bereit dazu sind, die 'düstere Ära der Verteufelung' hinter sich zu lassen, wie Biden es nannte. Allein jedoch wird er die 'Seele Amerikas' nicht heilen können", mahnt in ihrer Online-Ausgabe DIE ZEIT.



Die Zeitung DIE WELT schreibt über Bidens Appell an die Anhänger Trumps: "Er verstehe deren Enttäuschung, bitte aber darum, ihm eine Chance zu geben, um gemeinsam für ein besseres Amerika zu arbeiten. Er sei als Demokrat gewählt worden, aber er werde der Präsident des ganzen Landes sein und 'genauso hart für alle arbeiten, die mich nicht gewählt haben'. Das ist genau das gegenteilige Politikverständnis Trumps, der sich seit jeher nur als Präsident seiner Anhänger sieht, daher eigentlich nie im Amt des Staatsoberhauptes angekommen ist. Biden aber liefert nicht nur Pathos, sondern benennt ihm wichtige Themen: die Covid-Bekämpfung, Wirtschaft, Gesundheitsversorgung, Gerechtigkeit zwischen den Rassen, Klimapolitik", lobt die Zeitung DIE WELT.



DIE TAGESZEITUNG – TAZ – gibt zu bedenken: "Es ist erleichternd, dass Donald Trump nach nur einer Amtszeit abgewählt ist. Aber für eine erfolgreiche Präsidentschaft Biden reicht das nicht. Trump hat beide Seiten elektrisiert, die einen in Zustimmung, die anderen in Abscheu und Ablehnung. Ohne Mehrheiten in beiden Häusern des Kongresses kann kein Präsident große Sprünge machen", kommentiert die TAZ.



"Biden ist zuzutrauen, das Vertrauen wiederherzustellen", meint die NEUE ZÜRCHER ZEITUNG aus der Schweiz: "Seine politische Prägung erfuhr er im Senat, in dem Konsensfähigkeit und überparteiliche Zusammenarbeit bis vor einigen Jahren als selbstverständlich galten. Zudem ist er ein Pragmatiker und kein Ideologe. Es wird ihm zwar kaum gelingen, die in den letzten Jahren aufgerissenen Gräben zuzuschütten. Aber vielleicht vermag er immerhin wieder eine Gesprächsbasis zu schaffen, ohne die ein Heilungsprozess aussichtslos ist. Denn diese Wahl hat in erschreckender Weise deutlich gemacht, dass die Anhänger der beiden politischen Lager geografisch, kulturell und medial in Parallelwelten leben, die kaum noch Überschneidungen aufweisen", unterstreicht die NZZ.



"Der Trumpismus ist noch nicht tot", mahnt der britische GUARDIAN, "Trump wird weiterhin von Unrecht sprechen und Biden verleumden, wie er Obama und Hillary Clinton vor ihm verleumdet hat; er wird die Spaltung der Amerikaner ausnutzen und Unzufriedenheit schüren. Mit mehr als 69 Millionen Wählern im Rücken wird er weiterhin Amerikas Störenfried an der Spitze bleiben", prophezeit der GUARDIAN aus London.

