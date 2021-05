Viele Zeitungen widmen sich dem Thema Belarus und der erzwungenen Flugzeuglandung. Lebhaft diskutiert wird die Frage, ob Machthaber Lukaschenko durch Sanktionen überhaupt zu beeindrucken ist.

Die VOLKSSTIMME aus Magdeburg fasst zusammen:



"Weißrusslands Machthaber würde die Opposition im Lande am liebsten wie eine lästige Laus zerquetschen. Da ihm das nicht gelingt, greift er nun zur Luftpiraterie. Eine Ryanair-Maschine wird wegen einer angeblichen Bombendrohung in Minsk buchstäblich vom Himmel gepflückt."



In der BADISCHEN ZEITUNG heißt es:



"Alexander Lukaschenko zeigt, dass er sich nicht davor fürchtet, die EU zu provozieren. Als Antwort werden ein paar mehr Namen auf der Sanktionsliste nicht genügen, um glaubhaft zu machen, dass die EU alles tut, um den Schutz ihrer eigenen Luftflotte zu gewährleisten."



Noch schärfer formuliert es das HANDELSBLATT aus Düsseldorf:



"Wer jetzt als einzige Antwort Landeverbote für die weißrussische Fluggesellschaft Belavia verhängt oder Reisestopps nach Minsk, wird nicht verhindern, dass Lukaschenko das macht, was Polens Regierungschef als 'Staatsterrorismus' bezeichnet."



Die FAZ ist ebenfalls zurückhaltend.



"Lukaschenko ist lange genug im Geschäft, dass er sich ausrechnen konnte, wie man im Westen auf die Aktion zur Festnahme eines oppositionellen Journalisten reagieren würde. Dass er bereit war, mögliche Sanktionen in Kauf zu nehmen, zeigt, dass Repression weiterhin die höchste Priorität des Regimes ist."



Wenig Illusionen macht sich auch die NEUE OSNABRÜCKER ZEITUNG:



"Seit gut 25 Jahren knechtet Europas letzter Diktator sein Volk. Bitter, dass Lukaschenko kaum Konsequenzen zu befürchten hat. Denn solange Russlands Präsident Wladimir Putin seine Hände schützend über den belarussischen Machthaber hält, ist der Handlungsspielraum der EU und der USA äußerst gering."



Kaum zuversichtlicher klingt die SÜDDEUTSCHE ZEITUNG:



"Lukaschenko hat sein Schicksal längst in die Hände von Militär und Sonderdiensten gelegt. Die werden einen Machtwechsel mit allen Mitteln zu verhindern suchen. Andernfalls könnten sie für ihre Menschenrechtsverbrechen zur Verantwortung gezogen werden. Die Reaktionen der EU auf die Flugzeugentführung sind dem Regime, das um das eigene Überleben kämpft, deshalb relativ egal."



Die MÄRKISCHE ODERZEITUNG schaut zurück.



"Als Lukaschenko voriges Jahr die Proteste gegen seine Wahlfälschung brutal niederwalzen ließ, brauchte die EU Monate, um sich auf Sanktionen zu einigen. Und noch einmal mehr als einen Monat, bis sie sich traute, auch Lukaschenko auf die Liste zu setzen - ein Musterbeispiel wirkungsloser Symbolpolitik."



Und darum fordert der REUTLINGER GENERAL-ANZEIGER:



"Die Europäische Union muss Lukaschenko endlich klare Grenzen aufzeigen. Sie kann einen solchen Eingriff in den Luftverkehr auf keinen Fall hinnehmen. Es ist schon um der europäischen Glaubwürdigkeit willen Zeit für harte Sanktionen."

