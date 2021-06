Die meisten Zeitungen gehen auf das Urteil des Europäischen Gerichtshofs ein, das über lange Zeit eine zu hohe Luftverschmutzung in deutschen Städten festgestellt hat. Die Kommentare kreisen um die Gefahren des Stickoxids ebenso wie um einen fehlenden Willen der Politik, endlich umzudenken.

Die STUTTGARTER ZEITUNG schreibt: "Das Urteil ist peinlich für Deutschland, das sich gern als der Musterschüler der EU hinstellt: Die Richter rügen mit deutlichen Worten die Ignoranz der Politik, die über Jahre die massiven Überschreitungen hingenommen hat."



Der WIESBADENER KURIER verweist dagegen auf vielfältige Aktivitäten gegen die Luftverschmutzung: "Von einer City-Maut, zeitweisen oder gruppenbezogenen Fahrverboten, einer Sondersteuer bis zum Abbau von Steuererleichterungen gab und gibt es eine Fülle von Maßnahmen. Mittlerweile ist viel nachgeholt worden. Was noch fehlt: die Einsicht der Automobilhersteller, dass sie sich mit teilweise kriminellem Vorgehen und einem Lobbyismus mit dem Bremspedal selbst am meisten geschadet haben."



Die SÜDDEUTSCHE ZEITUNG weist auf die konkreten Gesundheitsgefahren hin: "Beim Stickoxid betraf das die Schwächsten zuerst: Menschen, die mit einer Wohnung an der Einfallstraße vorliebnehmen müssen. Oder Vorerkrankte, die ohnehin schon Probleme mit Atemwegen und Kreislauf haben. Für sie war die Belastung durch Dieselabgase ein ganz reales Problem. Für Teile der deutschen Politik dagegen lag die Last offensichtlich eher im Grenzwert."



Die FREIE PRESSE aus Chemnitz findet: "Den Menschen wird in der Tat viel zugemutet für den notwendigen Umwelt- und Klimaschutz. Weniger fliegen, teures Benzin, weniger dreckiger Stadtverkehr – dafür muss man Menschen überzeugen. Solange aber Gerichte der Politik den Rahmen für die grüne Zukunft vorgeben – siehe Klimaprogramm-Urteil, Shell-Urteil –, fehlt es der Politik an Überzeugungskraft oder auch am Willen."



"Tatsächlich gibt es gravierende Probleme mit Luftverschmutzung hierzulande",



schreibt die Zeitung DIE WELT.



"Die Daten aber, auf die sich das Gericht bezieht, lassen eine seriöse Schlussfolgerung nicht zu. Messstationen in Deutschland erfassen das Problem nicht realistisch. Die Geräte stehen bevorzugt an stark befahrenen Straßen, angeblich um Problemzonen zu überwachen. Der Vorteil dieser Messstrategie: Sie bietet einfache Handlungsoptionen. Die Einrichtung von Diesel-Fahrverboten durch Straßen mit Höchstwerten etwa, wie sie als Erstes in Hamburg eingeführt wurden. Dass die Diesel-Lkw auf Nebenstraßen ausweichen, bleibt unterhalb der Empörungsschwelle, denn die Abgase dort werden nicht von Messstationen beglaubigt. So bleibt das Gewissen rein, aber die Luft verschmutzt. Die massive Luftverschmutzung vor allem an windstillen Tagen lässt sich nicht mit absurden Fahrverboten an einzelnen Straßen bekämpfen. Es bräuchte Konzepte, den städtischen Autoverkehr als Ganzes oder seinen Abgasausstoß praktikabel reduzieren zu können."

