Auch in den Zeitungskommentaren spielt die Kanzlerkandidatur bei der Union eine große Rolle. Mit einiger Häme gehen viele Blätter darauf ein, wie die Entscheidung für Armin Laschet zustandegekommen ist. "Willkommen in Absurdistan, willkommen bei der CDU", heißt es etwa in der "Pforzheimer Zeitung".

Das Blatt schreibt dann weiter: "Das muss man erstmal hinbekommen: Den Parteivorsitzenden zum Kanzlerkandidaten zu küren und ihn dabei derart zu beschädigen, dass es schon beim Zuschauen schmerzt. Laschet und die Gremien haben zudem die Basis gegen sich aufgebracht. Etwas Schlimmeres kann einer Partei fünf Monate vor der Wahl kaum passieren."



"Für Laschet ist es ein Sieg, auf dem er sich in keiner Weise ausruhen kann", konstatiert der "Südkurier" aus Konstanz. "Die größten Schwierigkeiten beginnen für ihn erst. Den Wahlkampf muss der CDU-Kandidat mit einer tief zerrissenen Partei durchziehen: Die Vorstandsetage seiner Partei traut ihm den Sieg zu, das Fußvolk zweifelt."

"Laschet startet von ganz unten"

Auch die "Nordwest-Zeitung" aus Oldenburg ist der Ansicht, dass große Teile der Union nicht hinter Laschet stehen. "Sollte der NRW-Ministerpräsident bei der Bundestagswahl die CDU nicht zur stärksten Partei machen, werden seine Tage als Parteichef über kurz oder lang gezählt sein."



"Armin Laschet startet von ganz unten", schreibt die "Westfalenpost" aus Bielefeld. "Der 60-jährige Aachener geht mit der größtmöglichen Hypothek in den Wahlkampf: Am Ende hatte er den Parteivorstand nur zu zwei Dritteln hinter sich. Und jede andere Abstimmung – egal ob in der Fraktion, unter den Kreisvorsitzenden oder erst recht an der Basis – hätte er in der aktuellen Situation wohl klar verloren. Es brodelt gewaltig in der Union."



Mehr Verständnis für den Kanzlerkandidaten hat da die "Rheinpfalz" aus Luwigshafen: "Laschet hat in seiner langen politischen Laufbahn schwere Niederlagen erlitten, aber auch weggesteckt. Und wenn er Abstimmungen und Wahlen gewonnen hat, dann immer nur knapp, ja hauchdünn. Der Mann hat Stehvermögen. Man kann seine Beharrlichkeit für Sturheit halten. Man kann Laschet aber auch Gradlinigkeit und eine feste Grundhaltung attestieren."

"Auf Normalmaß geschrumpft"

"Die Union ist jetzt auf Normalmaß geschrumpft", findet die "Luwigsburger Kreiszeitung": "Eine Partei wie jede andere. Diadochenkämpfe, Intrigen, Flügelstreit. Von wegen Stabilitätsanker der Republik. Sie ist nicht stabiler als SPD und Grüne, ganz im Gegenteil. Und dann ist da ja auch noch der Raffke-Skandal um die Maskenbeschaffungen und das zunehmend als chaotisch empfundene Corona-Krisenmanagement. Zum Start in den Wahlkampf lässt sich heute etwas sagen, was vor einem Jahr noch undenkbar gewesen wäre: Alles ist offen. Vor allem, wer Kanzler wird. Oder Kanzlerin."

"Wettbewerb um die dumpfste Parole"

Nun aber zum bayerischen Ministerpräsidenten Söder, der am Ende auf die Kanzlerkandidatur verzichtet hat. "Laschet also als Kanzlerkandidat von Söders Gnaden", kommentiert der "Nordbayerische Kurier" aus Bayreuth. "So hat er (Söder) es sich wohl die ganze Zeit ausgemalt. Nichts soll an ihm haften bleiben von diesem akkurat inszenierten Drama in mehreren Akten. Er geht von der Bühne, macht weiter eine äußerst beliebte Politik als Ministerpräsident in Bayern. Wird aber - und so ist dieser ausgebuffte Nürnberger drauf - von hinter den Kulissen sticheln und feine Spitzen setzen."



"Dass Söder bereit ist, für seine Umfragewerte Überzeugungen über Bord zu werfen, hat er schon früher bewiesen", stellt "Der neue Tag" aus Weiden fest. "Der Franke hat sich einen Wettbewerb mit der AfD um die dumpfste Parole geliefert - um sich Wochen später mit den Grünen im Bäume umarmen zu messen. Weil er es taktisch für geboten hielt, erzählte er jedem, dass er auf keinen Fall Kanzler werden will, obwohl das Gegenteil richtig war. Wer so offensichtlich die Unwahrheit erzählt, darf sich nicht wundern, wenn man ihm nicht über den Weg traut."

Vom Vatikan lernen

Die "Stuttgarter Nachrichten" schlagen der Union vor, bei der nächsten Kanzlerkandidatensuche vom Vatikan zu lernen: "Das wäre doch eine hübsche Idee, sollten die christdemokratischen Schwesterparteien CDU und CSU mal wieder einen gemeinsamen Kanzlerkandidaten suchen. Also Türen zu, Konklave - und die Entscheider dürfen erst wieder raus, wenn sie sich geeinigt haben."

Diese Nachricht wurde am 21.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.