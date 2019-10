CSU-Chef-Söder wollte auf dem Parteitag eine verbindliche Frauenquote durchsetzen, scheiterte mit diesem Vorhaben aber an der Basis. Vor allem die Männer hätten gegen eine verbindliche Quote gestimmt, "weil sie um ihre Pfründe fürchten", kommentieren die Nürnberger Nachrichten. Unsere Presseschau zum CSU-Parteitag.

Die NÜRNBERGER NACHRICHTEN notieren:

"Frauen stellen auch im Freistaat mehr als die Hälfte der Bevölkerung; mehr als jede Zweite arbeitet und will Familie und Beruf vereinen. Ihnen wollte Söder ein strahlendes Signal senden und die CSU damit als modern und wählbar präsentieren. Das Weltbild aber, das viele Männer und ein paar Frauen auf dem Parteitag vertreten haben, schluckte dieses Licht. Vor allem die Männer haben es getan, weil sie um ihre Pfründe fürchten."



Die FRANKFURTER RUNDSCHAU sieht es ähnlich:

"Hauptsächlich Männer fanden die bekannten Argumente, warum nicht geändert werden sollte, was ihnen die Posten gesichert hat. Frauen können ja alles werden in der CSU, wenn sie nur wollten. Genau, an der Leistungsfähigkeit der Frauen liegt es, dass die CSU seit Jahrzehnten männerdominiert ist. Die armen Jungs sind sozusagen gezwungen, alles unter sich auszukungeln. Fauler kann eine Ausrede kaum sein."



Die SÜDDEUTSCHE ZEITUNG führt aus:

"Zu den Argumenten gegen das Muss zählte, was angeführt wird, seit in den 1980er-Jahren Frauenquoten zur realen Gleichstellung in allen Bereichen in die Debatte kamen: Wo Frauenquoten, da Quotenfrauen - und die mag keiner. Männer, weil sie nichtqualifizierte Frauen in Funktionen fürchten. Frauen, weil ihre Qualifikation zählen soll, nicht ihr Geschlecht."



"Der Vorsitzende Söder steht jetzt ziemlich blamiert da", merkt die BADISCHE ZEITUNG aus Freiburg an und schreibt weiter:

"Er hat das Dilemma erkannt und der Basis gesagt, dass die CSU in den Abgrund fährt, wenn sie es nicht schafft, Frauen an sie zu binden. In Bayerns Städten erzielt die Partei bei jungen Frauen oft nicht mal mehr zehn Prozent der Stimmen. Doch offenbar ist Söder in diesem Punkt seiner Basis zu weit voraus."



Das STRAUBINGER TAGBLATT hält fest:

"Die CSU hat mit der scharfen Debatte um die Frauenquote zwar innerparteiliche Debatten- und Streitkultur bewiesen, die Parteiführung kann darüber aber gleichwohl nicht glücklich sein. Denn der politische Gegner von links wird das Verweigern einer echten Frauenquote entsprechend propagandistisch ausschlachten."