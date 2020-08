In Russland wurde der Kreml-Kritiker Nawalny mit Symptomen einer Vergiftung ins Krankenhaus eingeliefert. "Der heutige Tag wird den Frust über den Kreml in Russland weiter wachsen lassen", glaubt die Frankfurter Rundschau, während der Münchner Merker findet, der Fall müsse ein Weckruf für den Westen sein. Unser Blick in die Zeitungen.

"In dieser Angelegenheit gibt es eine eindeutige Begleitmusik", schreibt die SÜDDEUTSCHE ZEITUNG: "Die Zahl der mysteriösen Todesfälle missliebiger russischer Politiker, Aktivisten oder sonstiger Figuren des Lebens außerhalb des zentralen Machtzirkels ist unbestritten hoch. Nawalny ist die wichtigste Figur der Opposition. Seine Erkrankung ist ein Politikum, das zweifelsfrei aufgeklärt werden muss - von einer neutralen Instanz außerhalb Russlands."



Der REUTLINGER GENERAL-ANZEIGER ergänzt: "Sofort denkt man an den Fall des ukrainischen Politikers Wiktor Juschtschenko oder den Plutonium-Mord an Alexander Litwinenko. Nawalny hat viele Freunde, aber auch viele Feinde. Er hat mehrfach Fälle von Korruption in den Reihen der russischen Elite aufgedeckt. Der Rechtsanwalt ist der Stachel einer insgesamt schwachen Opposition im Fleisch der Kremlführung. Vor allem sein Bekanntheitsgrad dürfte ihn lange Zeit vor Schlimmerem bewahrt haben. Doch ihn umbringen zu wollen würde dem Kreml als Schwäche ausgelegt werden."



Dennoch sieht der MÜNCHNER MERKUR eindeutig den Kreml hinter der mutmaßlichen Vergiftung: "Das ist eine schrille Warnung an alle, die sich, sei es in Russland, in Belarus oder im Westen, irgendwelchen Illusionen hingeben, der Kreml werde zur Verteidigung seiner Macht vor äußersten Mitteln zurückschrecken. Die Botschaft aus Moskau lautet: Wer vor aller Augen Mordanschläge auf Russlands bekannteste Gesichter ausführen lässt, weil ihm das Urteil der Welt egal ist, hat auch keine Skrupel, die berühmten 'kleinen grünen Männchen' zur Niederschlagung des Volksaufstands in Weißrussland zu entsenden. Dem Westen, vor allem jenen, die in der deutschen SPD von einer neuen Sicherheitsarchitektur ohne Amerika, aber mit Putins Russland schwärmen, muss der Anschlag ein Weckruf sein."



"Nicht nur juristisch gilt die Unschuldsvermutung", tönt hingegen die BADISCHE ZEITUNG aus Freiburg. Das heiße jedoch nicht, "dass man nicht auf die explosive politische Lage in Russland hinweisen sollte. Die dramatischen Ereignisse in Belarus haben den Kreml in eine schwierige außenpolitische Situation gebracht. Die größte Gefahr für den Kreml wäre ein langfristiges Anschwellen der Unzufriedenheit im postsowjetischen Raum."



Die FRANKFURTER RUNDSCHAU notiert: "Die Zustimmungswerte für Präsident Putin liegen bei gerade einmal 60 Prozent. Wäre es möglich, dieses Frustpotenzial politisch zu kanalisieren, hätte Russland starke Oppositionsparteien. Doch das wird verhindert. Bisher funktioniert Putins Machtsystem – auch deswegen, weil immer wieder so etwas wie demokratische Wahlen simuliert werden konnten. Ob Nawalny vergiftet wurde oder nicht – der heutige Tag wird den Frust über den Kreml und die Probleme in Russland weiter wachsen lassen."