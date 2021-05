In den Zeitungskommentaren spielen die Änderungen am Klimaschutzgesetz eine große Rolle. Der Berliner Tagesspiegel urteilt, die Bundesregierung habe das Urteil des Bundesverfassungsgerichts weitgehend ignoriert.

Der KÖLNER STADT-ANZEIGER freut sich zwar, dass die Regierung so schnell auf das Karlsruher Urteil reagiert, meint aber, der neue Entwurf "ist nicht viel besser geworden. Union und SPD formulieren zwar ehrgeizigere Ziele. Aber das wird dem Auftrag der Karlsruher Richter noch lange nicht gerecht. Es bleibt die alles entscheidende Frage offen, wie denn Verkehr, Industrie und andere ihren Kohlendioxidausstoß genau reduzieren werden."



Auch die LANDSHUTER ZEITUNG vermisst konkrete Angaben: "Erst wenn es darum geht, mit welchen Maßnahmen man den Klimapfad beschreiten will, wird sich weisen, inwieweit es gelingt, Umweltschutz und Wohlstand, Emissionsminderung und Wachstum, in Einklang zu bringen und schließlich die Lastenverteilung zu regeln. Besonders Letzteres birgt enormen Sprengstoff, denn es wird nicht ohne massive Umverteilung abgehen. Das aber überlässt man lieber einer neuen Regierung."



Die Analyse des Berliner TAGESSPIEGELS ist vernichtend: "Das Kabinett ignoriert das Urteil weitgehend. Es verweigert, was ihm aufgetragen wurde: die Präzisierung nach 2030. Es tut, was nicht gefordert war: eine pauschale Verschärfung vor 2030. Und das sofort, statt die Zeit bis Ende 2022 zu nutzen."



Die Zeitung DIE WELT vergleicht die Situation mit dem Atomausstieg 2011: "Auch diese Entscheidung fiel innerhalb von Tagen. Die Folgen beschäftigen das Land und die Wirtschaft noch auf lange Zeit. Es war eine taktische Entscheidung, die mit wissenschaftlichen Begründungen getarnt worden ist. Es ging auch damals darum, den Grünen ihr Thema zu nehmen. Ohne unmittelbaren Erfolg. Widerspruch wurde nicht mehr geduldet. So ist es auch heute wieder."

Diese Nachricht wurde am 12.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.